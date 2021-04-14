Кабмин распорядился выделить 5 млн на "европейское" ж/д сообщение от Чопа к Ужгороду

На заседании в среду, 14 апреля, Кабинет министров утвердил распоряжение о восстановлении железнодорожной колеи европейского стандарта от Чопа до пассажирского ж/д вокзала Ужгорода.

На работы по возобновлению европейской колеи шириной 1435 мм из государственного бюджета будет выделено 5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры на официальном сайте.

"Впервые за 30 лет независимости в этом году мы получили бюджетную поддержку на обновление железнодорожной инфраструктуры и закупку 100 новых пассажирских вагонов", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отметим, что евроколея между Чопом и Ужгородом существовала до 1991 года, но ее демонтировали.

По словам в. о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Ивана Юрика, решение Кабмина позволит уже в ближайшее время начать проектные работы по восстановлению европути.

"Это значительно улучшит международное железнодорожное сообщение нашего государства с европейскими странами и расширит интеграцию транспортного комплекса Украины в европейское пространство", – процитировали Юрика на сайте УЗ.

Средства, предусмотренные на реализацию этого проекта, планируется направить на:

выполнение работ по восстановлению железнодорожного пути европейского образца, в том числе реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктуры и объектов железнодорожного транспорта;

проектирование и осуществление авторского и технического надзора;

приобретение основных и вспомогательных материалов, оборудования и тому подобное.

В УЗ указали, что для обеспечения международного пассажирского сообщения путями шириной 1435 мм до станции Ужгород через Чоп необходимо построить около 22 км евроколеи на частично существующем земляном полотне, а также провести ремонт сооружений инфраструктуры и инженерных сетей.

Проектирование планируется выполнять в три стадии. Первую (технико-экономическое обоснование) хотят завершить в августе 2021 года.

Реализация проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб для пересадки с пассажирских поездов Украины, которые едут "широкой" колеей (1520 мм), на поезда европейской колеи (1435 мм) – в страны Европы.

Как писал OBOZREVATEL: