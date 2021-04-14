Кабмин распорядился выделить 5 млн на "европейское" ж/д сообщение от Чопа к Ужгороду
На заседании в среду, 14 апреля, Кабинет министров утвердил распоряжение о восстановлении железнодорожной колеи европейского стандарта от Чопа до пассажирского ж/д вокзала Ужгорода.
На работы по возобновлению европейской колеи шириной 1435 мм из государственного бюджета будет выделено 5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры на официальном сайте.
"Впервые за 30 лет независимости в этом году мы получили бюджетную поддержку на обновление железнодорожной инфраструктуры и закупку 100 новых пассажирских вагонов", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отметим, что евроколея между Чопом и Ужгородом существовала до 1991 года, но ее демонтировали.
По словам в. о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Ивана Юрика, решение Кабмина позволит уже в ближайшее время начать проектные работы по восстановлению европути.
"Это значительно улучшит международное железнодорожное сообщение нашего государства с европейскими странами и расширит интеграцию транспортного комплекса Украины в европейское пространство", – процитировали Юрика на сайте УЗ.
Средства, предусмотренные на реализацию этого проекта, планируется направить на:
выполнение работ по восстановлению железнодорожного пути европейского образца, в том числе реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктуры и объектов железнодорожного транспорта;
проектирование и осуществление авторского и технического надзора;
приобретение основных и вспомогательных материалов, оборудования и тому подобное.
В УЗ указали, что для обеспечения международного пассажирского сообщения путями шириной 1435 мм до станции Ужгород через Чоп необходимо построить около 22 км евроколеи на частично существующем земляном полотне, а также провести ремонт сооружений инфраструктуры и инженерных сетей.
Проектирование планируется выполнять в три стадии. Первую (технико-экономическое обоснование) хотят завершить в августе 2021 года.
Реализация проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб для пересадки с пассажирских поездов Украины, которые едут "широкой" колеей (1520 мм), на поезда европейской колеи (1435 мм) – в страны Европы.
Как писал OBOZREVATEL:
высадка и посадка пассажиров поездов в "красных" карантинных зонах Украины будет ограничиваться только в случае, если соответствующее решение примут Государственная или региональные комиссии.
Ранее министр инфраструктуры Криклий сообщил, что теперь только по решению местных комиссий будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.