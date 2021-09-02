Кабмин уменьшил уровень средней зарплаты в Украине: учли просьбу крупного бизнеса

Кабинет министров в среду, 1 сентября, изменил порядок исчисления средней заработной платы, вследствие чего ее размер уменьшится. А это, в свою очередь, потянет за собой уменьшение размера пенсий и некоторых других выплат, которые привязаны к величине среднего заработка.

В частности, Кабмин принял проект постановления о внесении изменений в Порядок №100, которым утвержден механизм исчисления средней заработной платы.

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость его принятия вызвана многочисленными обращениями среднего и крупного бизнеса, у которых количество наемных работников достигает десятков тысяч. Суть таких обращений сводилась к необходимости привлечения дополнительных ресурсов и упрощения расчета средней зарплаты в части учета премиальных выплат. В правительстве к таким просьбам прислушались и пришли к компромиссному решению.

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Теперь, согласно принятому документу, в размере средней зарплаты не будут учитываться некоторые выплаты из общего заработка работника. К таким отнесли:

выплаты, связанные с праздничными датами;

денежное вознаграждение за добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Неучет эти выплат в размере среднего заработка повлечет за собой не только его уменьшение, но и снижение некоторых других выплат, размер которых зависит от показателей средней зарплаты. Речь идет об отпускных, больничных, выходных пособиях, командировочных и т.п.

Кроме того, документом предлагается включать в размер средней зарплаты премию за месяц и другие стимулирующие выплаты работнику по итогам месяца (а не двух и более, как есть на данный момент). Такие выплаты будут учитываться в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги, взыскание алиментов и т.п.

Также предусмотрен механизм перерасчета среднего заработка работникам, которым с 12 декабря 2020 года начисление средней зарплаты было осуществлено без учета премий и выплат по итогам года. Именно с этой даты в свое время были внесены изменения в Порядок №100, которыми механизм учета премий в расчете средней зарплаты исчислялся по более сложной процедуре, что не всегда позволяло включать премиальные выплаты в размер среднего заработка. Теперь вышеуказанным работникам будет проведено доначисление средней зарплаты.

В расчет средней зарплаты возьмут, среди прочего, и те стимулирующие выплаты, которые были начислены в расчётном периоде за предыдущие. Например, если премию насчитали и выплатили в 2021 году за какой-то из периодов 2020 года (месяц или квартал), то она все равно будет включена в размер средней зарплаты за 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оплаты труда. Документом, среди прочего, совершенствуется порядок вычисления минимальной заработной платы в Украине.