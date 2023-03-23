Кабмин назначил одиозных членов набсовета "Укрпочты": в списке советник Януковича, дочь министра-"регионала" и фигурантка дела на 54 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил в должностях семерых членов наблюдательного совета "Укрпочты": пятерых независимых и двоих представителей государства. Среди них оказались люди с сомнительными биографиями, к примеру советник президента-беглеца Виктора Януковича Игорь Митюков, подельница Валерии Гонтаревой Елена Малинская, обвиненная в коррупции бывшая чиновница Минюста Наталия Бернацкая, а также дочь экс-министра-"регионала" Игоря Прасолова Кристина Прасолова.

Видео дня

О назначении набсовета "Укрпочты" сообщила 23 марта пресс-служба Министерства экономики. Отмечается, что представителями государства стали Наталья Бернацкая (Украина, профессор хозяйственного и трудового права) и Кристина Прасолова (Украина, экономист). Независимыми членами наблюдательного совета назначены:

Ринат Абдрасилов (Кыргызстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Великобритания);

Якуб Карновски (Польша, имеет опыт работы в "Укрпочте" и УЗ);

Гэри Джон Кэррол (Великобритания, почтовый бизнес);

Игорь Митюков (Украина, финансовый менеджмент).

Елена Малинская (Украина, стратегический менеджмент).

Годы в Кабмине, Лондон и консультации для Януковича – кто такой Игорь Митюков

Игорь Митюков на данный момент – президент Федерации лыжного спорта Украины (с июня 2022 года), а также глава оргкомитета парусной регаты "Кубок Вадима Гетьмана". По образованию – математик-экономист, кандидат экономических наук. Но за свою долгую карьеру Митюков успел побывать почти на десятке высоких должностей и сотрудничал со многими известными политиками.

Карьера Митюкова стартовала еще в начале 90-х с работы в агропромышленном банке "Украина". А в феврале 1994 года Митюков дослужился до замглавы НБУ (главой тогда был Виктор Ющенко).

Пробыл на этой должности Митюков недолго – уже в сентябре того же года перешел на работу в Кабмин под руководством Виталия Масолы, стал вице-премьером по вопросам финансовой и банковской деятельности. С 1995 года был назначен спецпредставителем правительства Украины при Евросоюзе.

С 1997 по 2001 был министром финансов. В этой должности Матюков "пережил" два правительства – с премьерами Валерием Пустовойтенко и Виктором Ющенко.

В 2002 году стал послом Украины в Великобритании, тогда же основал и возглавил ГО "Институт финансовой политики", а также Украинскую национальную ипотечную ассоциацию. После этого в 2006-2007 годах был внештатным советником премьер-министра Виктора Януковича.

С 2008 по 2014 год возглавлял украинское представительство Morgan Stanley.

В 2010 году Митюков стал внештатным советником уже президента Виктора Януковича. Уволен был только после бегства Януковича, в 2014 году указом и.о. главы государства Александра Турчинова.

С осени 2016 по 2020 год возглавлял набсовет Национального депозитария. В 2019 году по решению правительства должен был стать членом набсовета Ощадбанка, но НБУ не согласовал кандидатуру.

При этом Митюков также признавался в "многолетней дружбе" с Виктором Медведчуком. "С Виктором Медведчуком... меня связывает многолетняя дружба. Но я никогда не был членом ни одной партии", – рассказывал Митюков в том же 2006 году.

Успешная дочь "регионала" – что известно о Кристине Прасоловой

Кристина Прасолова, она же Кристина Голубицкая (1989 год рождения) – это дочь министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова времен Януковича. Сама Прасолова пошла по стопам отца, вероятно, не без его помощи.

Карьеру начала в 2010 году в "Альтана капитал", занималась прогнозированием биржевых показателей и оценкой бизнеса. Уже в 2013 году дочь министра (он как раз пребывал в должности) попала в правление Национального депозитария.

После Революции Достоинства на некоторое время "пропала с радаров", но уже в 2021 году была назначена замминистра экономики. Правда, уволена она была в том же году, когда ведомство возглавила Юлия Свириденко и начала там "кадровые чистки".

Сам Прасолов –уроженец Мурманской области России, образование получал в российском же Ростове. На должности министра экономики во времена Януковича "прославился" разжиганием конфликта Украины со Всемирной торговой организацией (ВТО), во время которого угрожал развернуть украинскую экономику к еще более плотному сотрудничеству с РФ, неоднократно обвинялся журналистами в коррупции.

После бегства Януковича Прасолов практически бросил политику и с 2016 по 2018 год возглавлял группу "Азовмаш". А после ухода с этой должности Прасолов буквально пропал из информационного поля. Где он находится теперь – не известно.

"Дело Золотого мандарина" и 54 млн грн убытков для Украины – кто такая Наталия Бернацкая

Наталия Бернацкая (Севостьянова) (1986 г.р.) с 2013 года занималась адвокатской работой в Одесской коллегии адвокатов. В 2014 году Бернацкая стала уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека, а еще через год – первой заместительницей министра юстиции Украины.

После этого молодая чиновница перешла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины. Уже 5 октября 2018 года была назначена секретарем ЦИК.

Бернацкая также оказалась вовлечена в серьезный коррупционный скандал – т.н. дело "Золотого мандарина". По версии обвинения, государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.

Бернацкая получила сообщение о подозрении в 2020 году. Речь идет о компании "Золотой мандарин ойл", которая в 2000-х годах передала "Киевэнерго" на хранение 41 тыс. тонн мазута, которые ей отказались вернуть. "Золотой мандарин", подконтрольный бывшему народному депутату, имея на руках решение Хозяйственного суда Киева, не обратился в исполнительную службу, а пошел в Европейский суд по правам человека.

При этом компания скрыла от ЕСПЧ часть обстоятельств дела, и в результате получила решение о компенсации 54,179 млн грн от государства Украина. Минюст рассмотрел эту ситуацию, но мер не принял. В итоге долг вместо частной компании выплатило государство, в феврале 2016 года Министерство юстиции перечислило указанную сумму средств. Бернацкую выпустили под залог в 7 млн грн.

Жесткий банкир, подруга Гонтаревой, "правая рука" Пинчука – чем известна Елена Малинская

Елена Малинская – довольно известный топ-менеджер в украинской банковской системе. Ее называют "подельницей Гонтаревой" (главы НБУ в в 2014-18 гг., которую подозревают в хищении 150 млн грн).

"Секретом Полишинеля является тот факт, что Елена Малинская... является давней подругой Валерии Гонтаревой", – заявлял в 2016 году тогдашний директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Саливон. Тогда в СМИ ходили слухи о якобы желании Гонтатервой отдать на приватизацию Монетный двор Украины. Сообщалось, что схеме могли быть замешаны Малинска и ее муж Сергей Иванюта.

Карьеру в украинской банковской сфере Малинская начала в 2003 году. Она сразу получила должность руководителя отдела внутреннего аудита ПроКредитБанка, и уже тогда прославилась жестким подходом к работе. В этом банке Малинская работала три года на разных топовых должностях.

В 2006 году банкир перешла на новое место работы – финансовым директором в украинскую "дочку" российского Альфа-Банка. Уйти оттуда ей пришлось в разгар кризиса 2008-2009 гг., ходили слухи о конфликте Малинской с правлением. С 1 марта 2010-го по 29 декабря 2013 года возглавляла правление Энергобанка.

В конце 2014 года Малинская стала председателем правления Банка Кредит Днепр на период до мая 2018 года, когда была уволена в связи с продажей банка. "Кредит Днепр" едва пережил события 2014 года.

Пока Малинская возглавляла "Кредит Днепр", ее стали называть "правой рукой" олигарха Виктора Пинчука, который являлся владельцем банка. Среди недоказанных обвинений – предоставление доступа бизнесмену к средствам вкладчиков и "финансовые услуги" по уклонению от налогов.

На рынке считают, что все банки под руководством Малинской характеризовались "некрасивой" работой с клиентами. Имеются ввиду в первую очередь суровые санкции в отношении должников – судебные иски, аресты имущества, давление со стороны коллекторов. Сама Малинская не раз жестко критиковала украинский бизнес за "нежелание возвращать долги".

Таким образом, ни один представитель Украины в новом набсовете "Укрпочты" не может похвастаться незапятнанной репутацией. Это – тревожный звоночек для воюющего государства, которое избрало путь к европейским ценностям и стандартам. Коррупция в наблюдательных советах, постоянные скндалы и решения в пользу конкретных лиц, а не Украины способны уничтожить даже самые успешные госкомпании. Назначение заангажированных лиц лишь повторяет ошибки прошлого, и пока эти ошибки не будут исправлены, рассчитывать на эффективную работу государственного сектора не приходится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 2023 году Кабмин назначил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" – ими стали победители соответствующего отбора. В состав совета вошли 6 человек: 4 независимых члена и 2 представителя государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!