Кабмин назначил наблюдательный совет "Нафтогаза": в него вошел представитель Офиса президента

Кабмин назначил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" – ими стали победители соответствующего отбора. В состав совета вошли 6 человек: 4 независимых члена и 2 представителя государства.

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Об этом сообщили в самом правительстве. Там отметили, что независимыми членами набсовета "Нафтогаза" назначено:

Анфиннсена Тора Мартина – бывшнго CEO норвежской газодобывающей компании Equinor (уволился в мае 2022 года). Теперь – старший советник Boston Consulting Group (BCG).;

Ван дер Хейдена Людо Альберта Г.;

Марино Энтони Уильяма – CEO и президента канадской энергетической компании Tenaz, бывший президент и CEO Vermilion Energy.;

Хукведа Ричарда Марка – специалиста по корпоративному управлению, профессор та бывший декан бизнес-школы INSEAD..

Представителями государства же в набсовете будут:

Наталия Бойко – последнее время работала советницей премьер-министра Украины по вопросам энергетики;

Ростислав Шурма – заместитель главы Офиса президента Украины..

"Утвердили на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" шестерых победителей отбора. Четырех независимых членов и двух представителей государства", – прокомментировал формирование набсовета "Нафтогаза" премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он сообщил, что процесс отбора директора НАБУ выходит "на финишную прямую". При этом заверив в заинтересованности правительства в быстрейшем завершении конкурса – чтобы страна получила "профессионального руководителя ключевой для государства институции".

Что предшествовало

"Нафтогаз" функционировал без наблюдательного совета с сентября 2021 года. Тогда три независимых члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании заявили об уходе со своих должностей.

До настоящего же момента функции наблюдательного совета "Нафтогаза" выполнял Кабинет министров – в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

В то же время назначенный в ноябре-2022 главой "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце 2022 года выразил надежду, что набсовет компании будет сформирован до конца января-2023. "Восстановление доверия является моей ключевой задачей. Это связано с перезапуском работы наблюдательного совета, который планируется создать до конца января", – сказал он тогда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главе "Нафтогаза" Украины Андрею Коболеву сообщили о подозрении. Его подозревают в хищении более 229 млн гривен. Бывший чиновник уже отреагировал на обвинения и заверил: он находится в Украине и готов бороться за свою правоту.

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