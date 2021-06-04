Кабмин добавил 27 долларов за тонну формуле 'Роттердам+' для бензина и дизтоплива

Кабинет Министров откорректировал формулу определения предельной цены на бензин и дизтопливо, увеличив логистические затраты на доставку топлива из порта Роттердам в Украину на $27/т.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 июня, проект решения доступен на сайте правительства.

"Средняя стоимость 1 литра дизтоплива и бензинов определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных с учетом соответствующих данных Platt's CIF NWE за предыдущие 1 дней, расходов на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных контрактом на сумму 27 долл. США / тонн, сумм таможенных платежей, ПДС, ежедневного курса валют", – говорится в проекте постановления, которое было принято на заседании 2 июня.

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Котировки бензина и дизтоплива Platt's CIF NWE, предусматривают среднюю стоимость бензинов и дизтоплива в портах Северо-Западной Европы (Роттердам-Амстердам-Антверпен).

Напомним, 14 мая правительство ввело государственное регулирование цен на бензин на дизельное топливо, заставив автозаправочные станции продавать нефтепродукты по формуле импортного паритета плюс наценка не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо. Формула базируется на котировках горючего в портах Роттердам, Амстердам и Антверпен и идентична формуле "Роттердам+", действовавшей для определения цен на уголь в 2016-2019 годах.