Кабмин даст денег четырём украинским авиакомпаниям

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры разработать решение по поддержке украинских авиаперевозчиков до 22 февраля.

Такое решение приняли по итогам совещания по развитию внутренних авиационных перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", – заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиакомпаний является гарантией доступных авиаперевозок для украинцев, увеличения туристического спроса, а также стимулом для развития экономики в стране. Он отметил, что в контексте подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, поддержка украинских авиационных компаний имеет определяющую роль.

Отметим, что украинские авиакомпании регулярно обращались к правительству с просьбами предоставления поддержки из-за убытков во время пандемии. В совещании также приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и представители Министерства финансов.

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