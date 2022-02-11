К тендеру по строительству дороги вокруг Киева допустили только одну компанию, ее обвиняли в коррупции

"Укравтодор" допустил только одну компанию к последнему этапу тендера на строительство первого участка Большой кольцевой автодороги вокруг Киева. Ею стала американская Bechtel Overseas Corporation, которую ранее неоднократно обвиняли в коррупционных действиях. Сумма же проекта – 5,35 млрд грн.

Об этом сообщают "Наші гроші". Отмечается: тендер проходит вне системы Prozorro – на частной площадке PlayTender. Из-под Prozorro торги были выведены по закону, который инициировали нардепы от партии "Слуга народа".

"Заказчик написал, что два других участника не подтвердили предоставленную на первом этапе информацию. При этом не уточняется, какие именно несоответствия были выявлены", – говорится в сообщении.

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В то же время аналитики отмечают: фактически "Bechtel" победил, поскольку установленный правительством порядок предполагает, что этот отбор состоится даже при наличии одного предложения. Он не произойдет только в случае:

отсутствия предложений:

отклонения всех предложений к третьему этапу:

форс-мажора:

отсутствия дальнейшей потребности:

незаключения договора по вине победителя.

Строительство обойдется дороже, чем в США и Китае

Ожидается, что на строительство будет потрачено 300 млн гривен за 1 км (около 11,2 млн долларов). Всего будет выделено 5,35 млрд гривен. По данным Центра транспортных стратегий, это дороже чем в:

США;

Канаде;

Германии;

Китае.

В то же время, аналитики отмечают: ранее "Укравтодор" уверял, что строительство обойдется гораздо дешевле. "Еще год назад обещали, что цена строительства новых дорог в Украине составит 170 млн гривен", – напомнили они.

Что известно о победителе

Bechtel Overseas Corporation – американская фирма, которая занимается строительными подрядами во многих странах. А также, по разным данным, фигурирует в ряде коррупционных скандалов с откатами по всему миру, в том числе и в США. Более того, она возглавляет список строительных компаний США по уровню штрафных санкций.

По данным GFJ, которая занимается в США мониторингом нарушений со стороны компаний в разных отраслях, с 2000 года в отношении компаний из корпорации Bechtel было зафиксировано 33 случая штрафных санкций. Их общая сумма составила 934 млн долларов.

Также у фирмы есть обвинения прокуратуры США в мошенничестве. По информации следствия, Bechtel в течение 10 лет завышала стоимость работ, включая в смету работы, которые фактически не выполнялись.

А в 2014 году был осужден один из топ-менеджеров Bechtel. За вымогательство и получение откатов на сумму 5,2 млн долларов.

Что известно о PlayTender

Площадку для торгов "Укравтодора" создало ООО "Плейтендер". Среди его собственников – АО "ЗНИКИФ "Асвио Капитал" Вячеславу Супруненко.

"Он – бывший депутат Киевсовета и бывший зять эксмера Киева Леонида Черновецкого. Его брат Александр Супруненко был нардепом (Партия регионов, группа "Воля народа")", – отметили аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине львиную долю рекордного бюджета на строительство и ремонт дорог в 2021-м распределили между несколькими компаниями. В их число попали компании "Автострада" Максима Шкиля, "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко и "Онур конструкцион интернешнл" Онура Четинджевиза.