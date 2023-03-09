Из-за обстрелов в Украине – масштабные задержки поездов: какая ситуация на вокзалах

В результате российского обстрела в Украине опаздывает ряд поездов. В частности, 12 составов задерживаются более чем на час, еще три – на 30+ минут. По информации железнодорожников, на всех вокзалах страны ситуация контролируемая.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что в настоящее время:

напряжение в сети начинает появляться;

резервные тепловозы страхуют.

Какие поезда опаздывают более чем на час

На 60+ минут задерживаются 12 рейсов. Это:

№119/120 Львов – Запорожье. Время задержки – 4 ч. 53 мин.;

№91/92 Харьков – Одесса. Время задержки – 3 ч. 33 мин.;

№191/192 Краматорск – Одесса. Время задержки – 3 ч. 33 мин.;

№53/54 Одесса – Днепр. Время задержки – 3 ч. 24 мин.;

№769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский. Время задержки – 2 ч. 49 мин.;

№729/730 Черкассы – Киев. Время задержки – 2 ч. 01 мин.;

№7/8 Черновцы – Киев. Время задержки – 1 ч. 49 мин.;

№7/8 Одесса – Харьков. Время задержки – 1 ч. 38 мин.;

№29/30 Ужгород – Киев. Время задержки – 1 ч. 27 мин.;

№43/44 Киев – Ивано-Франковск. Время задержки – 1 ч. 18 мин.;

№749/750 Киев – Вена. Время задержки – 1 ч. 09 мин.;

№111/112 Киев – Изюм. Время задержки – 1 ч. 05 мин.

Какие поезда задерживаются на 30+ минут

Более чем на полчаса опаздывают три поезда. В частности:

№725/726 Харьков – Киев – на 57 мин.;

№31/32 Перемышль Запорожья – на 47 мин.;

№3/4 Запорожье Ужгород – на 30 мин.

Какова ситуация на вокзалах

По информации железнодорожников, на всех вокзалах страны ситуация контролируемая. Так:

посадка и высадка там, где это возможно, осуществляется через подземные переходы;

"крепости несокрушимости" с резервным питанием готовы принимать украинцев весь день.

Что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за обстрелов

Те пассажиры, которые в результате обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, смогут доехать до планируемого места другим рейсом. При этом платить дополнительные деньги им не придется.

"Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, мы уже традиционно примем на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 9 марта от российского ракетного обстрела пострадал целый ряд объектов энергетической инфраструктуры. В частности, было серьезно повреждено оборудование ТЭС. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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