Из-за обстрелов в Украине – масштабные задержки поездов: какая ситуация на вокзалах
В результате российского обстрела в Украине опаздывает ряд поездов. В частности, 12 составов задерживаются более чем на час, еще три – на 30+ минут. По информации железнодорожников, на всех вокзалах страны ситуация контролируемая.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что в настоящее время:
- напряжение в сети начинает появляться;
- резервные тепловозы страхуют.
Какие поезда опаздывают более чем на час
На 60+ минут задерживаются 12 рейсов. Это:
- №119/120 Львов – Запорожье. Время задержки – 4 ч. 53 мин.;
- №91/92 Харьков – Одесса. Время задержки – 3 ч. 33 мин.;
- №191/192 Краматорск – Одесса. Время задержки – 3 ч. 33 мин.;
- №53/54 Одесса – Днепр. Время задержки – 3 ч. 24 мин.;
- №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский. Время задержки – 2 ч. 49 мин.;
- №729/730 Черкассы – Киев. Время задержки – 2 ч. 01 мин.;
- №7/8 Черновцы – Киев. Время задержки – 1 ч. 49 мин.;
- №7/8 Одесса – Харьков. Время задержки – 1 ч. 38 мин.;
- №29/30 Ужгород – Киев. Время задержки – 1 ч. 27 мин.;
- №43/44 Киев – Ивано-Франковск. Время задержки – 1 ч. 18 мин.;
- №749/750 Киев – Вена. Время задержки – 1 ч. 09 мин.;
- №111/112 Киев – Изюм. Время задержки – 1 ч. 05 мин.
Какие поезда задерживаются на 30+ минут
Более чем на полчаса опаздывают три поезда. В частности:
- №725/726 Харьков – Киев – на 57 мин.;
- №31/32 Перемышль Запорожья – на 47 мин.;
- №3/4 Запорожье Ужгород – на 30 мин.
Какова ситуация на вокзалах
По информации железнодорожников, на всех вокзалах страны ситуация контролируемая. Так:
- посадка и высадка там, где это возможно, осуществляется через подземные переходы;
- "крепости несокрушимости" с резервным питанием готовы принимать украинцев весь день.
Что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за обстрелов
Те пассажиры, которые в результате обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, смогут доехать до планируемого места другим рейсом. При этом платить дополнительные деньги им не придется.
"Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, мы уже традиционно примем на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам", – рассказали в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 9 марта от российского ракетного обстрела пострадал целый ряд объектов энергетической инфраструктуры. В частности, было серьезно повреждено оборудование ТЭС. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!