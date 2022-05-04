Из "Яндекса" сбежали тысячи сотрудников: топ-менеджеры крупнейшей IT-компании РФ покидают страну

С начала полномасштабной войны России против Украины более двух тысяч сотрудников "Яндекса" покинули страну. Часть из них остались за границей (1,9 тыс. человек), другие уже успели вернуться назад. Кроме того, из-за войны и позиции "Яндекса" из компании ушел целый ряд топ-менеджеров.

Об этом сообщает издание The Bell, которое пообщалось с сотрудниками компании. Так, одним из первых из топ-менеджеров компанию покинул управляющий директор группы Тигран Худавердян. Правда, он вынужден был пойти на такой шаг, так как он попал под санкции.

В начале апреля о скорой отставке сотрудникам сообщила гендиректор компании в России и HR-директор Елена Бунина. Она выступила против войны.

Также компанию решили покинуть руководители еще нескольких направлений. По словам двух собеседников The Bell, сейчас дела передает руководитель геосервисов Роман Чернин. Из России уехал глава финтеха "Яндекса" Антон Забанных. Свой пост покинул глава поиска, рекламных и облачных сервисов "Яндекса" Андрей Стыскин.

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Спустя несколько дней после заморозки торгов акциями российских компаний в США "Яндекс" предупредил инвесторов о риске дефолта: если торги останавливаются больше чем на пять дней, требовать погашения могут держатели всех выпущенных компанией бондов. Это значит, что единовременно компании может понадобиться около $1,25 млрд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, чтобы скрыть зверства, совершенные российскими солдатами в Буче Киевской области, поисковые системы РФ перестали выдавать актуальные новости о городе. В частности, речь идет о "Яндексе".