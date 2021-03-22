Украина собирается вместо газа транспортировать в Европу водород, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что транспортировка водорода в Европу с помощью газопровода "Дружба" является одним из главных приоритетов для Украины. Этот вопрос обсуждают с Евросоюзом.

Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Разговор главы правительства с журналистами опубликовали на официальном сайте Кабмина. "Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики. Это мы интенсивно обсуждаем с Евросоюзом. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны", – сказал премьер.

Отмечается, что с технической точки зрения было бы возможно превратить трубопровод "Дружба", по которому сейчас транспортируется российский газ в Европу, на водородный. "Герметизацию на трубах нужно было бы обновить", – говорит Шмыгаль.

Он добавил, что такой трубопровод мог бы сыграть важную роль в "зеленой энергетике". На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить примерно 14 млрд грн внутренних инвестиций.

Напомним, что генеральный адвокат суда ЕС Мануэль Кампоса Санчес-Бордони рекомендовал отказать в снятии ограничений для "Газпрома" на поставку голубого топлива через трубопровод OPAL. С помощью него РФ поставляет газ в ЕС в обход Украины.

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