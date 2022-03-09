Из России исчезнут некоторые марки сигарет: первый крупный производитель объявил об остановке работы

Британская табачная компания Imperial Brands (бывш. Imperial Tobacco Group) первой из крупных производителей сигарет прекращает деятельность в России. В частности, закрывается завод в российском Волгограде.

Imperial Brands производит сигареты брендов West, Прима, Davidoff, Gauloises, Gitane, Parker & Simpson. Компания – четвертый по величине производитель табачных изделий в мире.

"В свете последних событий мы с сегодняшнего дня (9 марта. – Ред.) прекращаем всю деятельность в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу", – говорится в заявлении Imperial Brands.

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При этом компания, как и многие другие мировые производители, продолжит платить зарплату работникам в России. Такие решения принимают, чтобы власти РФ не могли конфисковать имущество компаний в стране в пользу государства.

Табачная фабрика Imperial Brands в Украине тоже остановлена, однако не из-за санкций, а из-за военных действий. К слову, табачные гиганты Philip Morris, JTI и British American Tobacco продолжают работу в РФ.

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