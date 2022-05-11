Из метро Киева уберут вагоны российского производства – их более 700

В Киевском метрополитене планируют начать активный процесс по модернизации и замене вагонов российского производства. Всего на линиях киевской подземки сейчас эксплуатируется 821 вагон – 726 из которых в разные годы были изготовлены на заводах, которые находятся в РФ.

Об этом сообщает "Сегодня". Отмечается: отказ от российских вагонов обусловлен, среди прочего, вступлением Киевского метрополитена в Международную ассоциацию общественного транспорта, которая объединяет почти 2 000 участников из 100 стран мира.

"В нее входят производители вагонов и другого оборудования для наземного транспорта и подземки. Там занимаются вопросами новых закупок и предоставлением технических экспертиз по переоснащению метро, модернизации подвижного состава", – говорится в сообщении.

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Когда заменят российские вагоны

Точные сроки замены в Киевском метрополитене вагонов российской производства назвать не могут. Причина – война. Тем не менее, по словам заместителя начальника КП "Киевский метрополитен" Натальи Макогон, работа в этом направлении уже ведется.

"Проекты по замене подвижного состава продолжаются и будут реализованы. Пока идет война, мы не можем назвать точную дату полной замены вагонов российского производства, но мы не можем сейчас терять время и не думать на перспективу", – отметила она.

При этом Макогон подчеркнула: до войны метрополитен совместно с Европейским инвестиционным банком по закупке подвижного состава работали над проектом по закупке подвижного состава. Он предусматривал "работу с европейскими производителями по современным стандартам".

"Также город подготовил проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития на закупку 50 новых [европейских] вагонов. Эти проекты будут продолжены и реализованы – шаг за шагом до полного завершения", – заверила Макогон.

Ранее OBOZREVATEL сообшал, что в Киеве закончили рейтинговое голосование относительно новых названий пяти станций столичного метро. В частности, "Площадь Льва Толстого" предложили назвать в честь украинского поэта Василия Стуса.