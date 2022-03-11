Интернет в России станет опаснее: из страны уходят антивирусы, а сайтам не выдадут сертификаты

В России и Беларуси прекращают работу популярные антивирусные программы для компьютеров, смартфонов и планшетов. Так, Avast полностью остановил поставку продукции и продажи в РФ и Беларуси, а также отказался от рекламы с этих странах. С антивирусом Norton – аналогичная ситуация. Imperva отключила сервисы по обеспечению безопасности веб-приложенийи предотвращению DDoS-атак.

"Наш бизнес, который ежегодно приносит около $2,5 млн налога с продаж только российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России", –говорится в сообщении Avast.

Украина, Россия и Беларусь в совокупности принесли около 1,5% выручки Avast в 2021 году. Avast заявила, что предоставит платным пользователям в Украине бесплатное продление лицензий на свои продукты.

"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент", – заявили в свою очередь к компании NortonLifeLock, которая является разработчиком антивируса Norton.

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Российские пользователи уже заявляют о невозможности обновить антивирус Norton, передает "Интерфакс".

Уходят из РФ не только антивирусы. Например компания DigiCert останавливает выдачу новых и перевыпуск всех старых сертификатов безопасности для веб-ресурсов.

"Наличие такого сертификата на веб-ресурсах свидетельствует о доверии к владельцу и содержанию на этом ресурсе. К примеру, это означает, что можно вводить свои персональные данные или платежные реквизиты. Отказ в выдаче интернациональных сертификатов будет означать утрату доверия ко всем русским ресурсам в мире", – объяснил министр цифровой информации Михаил Федоров.

Компания Imperva, по его словам, отключила в РФ и Беларуси все существующие сервисы: безопасность веб-приложений, предотвращение DDoS-атак, кэширование контента, защита облачных хранилищ, а также безопасность данных и защита от рисков.

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