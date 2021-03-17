Импорт Украиной товаров из России обвалился на треть за год

Импорт Украиной товаров из России по итогам 2020 года обвалился на 35%.

Торговля упала на фоне ограничений, в частности на импорт удобрений из РФ, а также снижения спроса и цен на энергоносители. Об этом сообщает "Европейская правда".

В то же время экспорт в Китай за этот период вырос на 98%. В результате доля украинского экспорта в КНР удвоилась и достигла 14%.

При этом доля ЕС в общем товарном экспорте снизилась до 38% из-за 10-процентного сокращения экспорта в европейские страны, экономика которых сильно пострадала от пандемии.

Доля импорта из Европы выросла на два процентных пункта – до 43%. Это произошло за счет сохранения прошлогодних показателей торговли с Польшей.

В товарной структуре торговли в 2020 году сохранились тенденции предыдущих лет. В экспорте определяющую роль продолжили играть товары сельского хозяйства и пищевой промышленности. Их доля составила 45%.

Падение экспорта зерновых было компенсировано стремительным ростом экспорта подсолнечного масла. Также увеличивался экспорт готовых пищевых продуктов, минеральных продуктов и химии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Главные тезисы законопроекта: