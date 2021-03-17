Импорт Украиной товаров из России обвалился на треть за год
Импорт Украиной товаров из России по итогам 2020 года обвалился на 35%.
Торговля упала на фоне ограничений, в частности на импорт удобрений из РФ, а также снижения спроса и цен на энергоносители. Об этом сообщает "Европейская правда".
В то же время экспорт в Китай за этот период вырос на 98%. В результате доля украинского экспорта в КНР удвоилась и достигла 14%.
При этом доля ЕС в общем товарном экспорте снизилась до 38% из-за 10-процентного сокращения экспорта в европейские страны, экономика которых сильно пострадала от пандемии.
Доля импорта из Европы выросла на два процентных пункта – до 43%. Это произошло за счет сохранения прошлогодних показателей торговли с Польшей.
В товарной структуре торговли в 2020 году сохранились тенденции предыдущих лет. В экспорте определяющую роль продолжили играть товары сельского хозяйства и пищевой промышленности. Их доля составила 45%.
Падение экспорта зерновых было компенсировано стремительным ростом экспорта подсолнечного масла. Также увеличивался экспорт готовых пищевых продуктов, минеральных продуктов и химии.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Главные тезисы законопроекта:
запретить продажу или поставку энергии, импортируемой из России, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке;
урегулировать механизм покупки электроэнергии по "зеленому" тарифу;
предотвратить неконтролируемый рост цен на электроэнергию;
обеспечить теплоснабжение потребителей в отопительный период.