Импорт вражеского российского электричества только за минувшие сутки вырос вдвое, а пустое место, которое почему-то называют министром экономики, не видит в этом никакой проблемы. У власти - настоящие враги Украины, целенаправленно убивающие отечественную энергетику и экономику!

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