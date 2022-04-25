Илон Маск официально покупает Twitter: известны детали сделки

Миллиардер Илон Маск договорился о покупке Twitter примерно за $43 млрд. Компания приняла предложение о сделке по цене $54,20 за акцию в понедельник, 25 апреля.

Маск, активный пользователь соцсети Twitter, сказал, что ее нужно сделать частной, чтобы она могла расти и стать настоящей платформой для свободы слова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Американский 50-летний предприниматель заявил, что хочет бороться с "троллями" в Twitter, и предложил внести изменения в премиальный сервис подписки Twitter Blue, в том числе снизить его цену и запретить рекламу. Миллиардер является активным сторонником криптовалют, он предложил добавить dogecoin в качестве способа оплаты в соцсеть.

Видео дня

"Компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде", – заявил Маск в своем письме с предложением о покупке на прошлой неделе.

Маск объявил о своем намерении купить Twitter 14 апреля и сделать его частным с помощью пакета финансирования. Все крупнейшие кредиторы Уолл-стрит, за исключением тех, кто консультирует Twitter, взяли на себя обязательство предоставить долговое финансирование.

Глава совета директоров Twitter Брет Тейлор на своей странице подтвердил покупку миллиардером соцсети. На это также отреагировал Параг Агравал, гендиректор компании.

"У Twitter есть цель и актуальность, которые влияют на весь мир. Глубоко горжусь нашими командами и вдохновляюсь работой, которая никогда не была более важной", – написал Агравал в своем Twitter.

Покупку прокомментировал и сам Маск. Бизнесмен призвал его злейших критиков остаться в соцсети. "Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова", – написал миллиардер.

Сделку прокомментировали и в Украине. "Компания из акционерной может стать частной. За последние десятилетия Илон не инвестировал в проекты, которые не меняли бы правила игры в сфере. Уверен, что нас ждет неожиданный поворот развития социальных медиа", – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине спутниковый интернет Starlink станет доступным для всех украинцев. Сейчас инженеры Госспецсвязи разрабатывают механизмы рабаты, при которых массовое использование интернета нового поколения не будет влиять на радиорелейное оборудование украинских военных.