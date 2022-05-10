IKEA, которая приостановила работу в РФ, решила еще три месяца выплачивать зарплату

Компания IKEA, которая приостановила работу в России из-за войны, приняла решение на три месяца, до августа 2022-го, продлить выплату зарплат своим сотрудникам. При этом платить могут даже по истечению этого периода.

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщило издание Reuters. "Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев", – с сказал Толга Онку из компании IKEA Ingka Group. Стоит отметить, что компания до сих пор не приняла решение окончательное решение, уходить ли из РФ.

Выплата зарплат позволяет удерживать сотрудников и дает возможность в любой момент вернуться на российский рынок. Также продолжают платить зарплаты и другие международные компании, которые заявили о приостановке работы в РФ. Среди них McDonalds и Renault.

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Онку отказался сообщить подробности о том, откуда будут поступать деньги на выплату местной заработной платы. "Мы соблюдаем все санкции. Мы используем те активы, которые у нас есть (в России)", – сказал он.

Компания IKEA имеет 17 магазинов в России и один распределительный центр. В последнем финансовом году Россия была 10-м по величине рынком с розничными продажами в размере 1,6 млрд евро, или 4% от общего объема розничных продаж.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Роспатент подали заявку о регистрации "ИДЕЯ", полного клона компании IKEA, которая приняла решение приостановить свою работу на территории РФ. Заявку оформил российский предприниматель, который якобы пострадал из-за закрытия сети магазинов.