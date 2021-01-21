И.о. министра энергетики Витренко раскритиковал решение правительства по предельной цене на газ

И.о. министра энергетики Юрий Витренко раскритиковал решение правительства об установлении предельной цены на газ и выступил за более системное регулирование.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре.

"Минэнерго предложило свой подход. Он был более устойчивым, более дружественным к участникам рынка. Но, к сожалению, другой подход, который поддерживается также "Нафтогазом", был принят. Минэнерго получило соответствующее поручение правительству и по этому поручению мы ввели государственное регулирование цен на газ на период коронавируса", – рассказал Витренко.

По его словам, правительство установило жесткий предел цены на газ – 6,99 грн за куб, однако он не заставляет газоснабжающие компании поставлять газ населению по этой цене.

Он также отметил, что ГК "Нафтогаз" уже согласился продавать газ населению по такой цене.

Что касается других поставщиков, то по словам Витренко, если кто-то из них не хочет поставлять газ по этой цене, то их потребители перейдут к поставщику последней надежды, которым является ГК "Нафтогаз". И эти потребители также будут получать газ по цене 6,99 грн от "Нафтогаза", как поставщика последней надежды, который согласился продавать по такой цене. Однако и.о. министра не исключает, что газопоставщики найдут возможность поставлять газ своим клиентам по цене 6,99 грн.

"Возможно, они покупали газ летом, когда он был намного дешевле, возможно, они имеют контракты или отношения с производителями, у которых себестоимость меньше, чем 6,99 грн. Поэтому, возможно, они захотят сохранить своих клиентов и будут поставлять им по 6,99. Или также возможно, они пойдут к "Нафтогазу", который будет продавать им газ дешевле, чем 6,99 грн, чтобы они могли поставлять его своим клиентам по предельной цене", – объяснил Витренко.

Ранее газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона. При этом в компании отметили, что для тех клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Кроме того, ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды" (ПОН), сообщила, что готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене.

Также группа Нафтогаз в лице оптового поставщика газа ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдинг "заявила о готовности обеспечить необходимый ресурс для газзбутових компаний для нужд населения.

Напомним, 18 января правительство приняло решение об установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать в феврале-марте 2021