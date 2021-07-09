Сходили в супермаркет, а оказались в тюрьме: как и за что наказывают украинцев

В последнее время в Украине увеличилось количество краж из супермаркетов. Одни видят в таком "заимствовании" легкий способ получить желаемое, другие – просто развлекаются. Однако большинство даже не подозревают, что за пару бутылок ликера можно не только заплатить штраф, но и отправиться на несколько лет за решетку.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Чаще всего в супермаркетах воруют алкоголь и различные деликатесы. Причем на кражу идут и те, кто живет достаточно скромно, и те, кто имеет хороший доход. После задержания обычно говорят: "Бес попутал".

Так, визит в киевский "Мега Маркет" дорого обошелся одной посетительнице. Девушка решила не платить за корзину "вкусняшек", в которой были шоколадки, оливки, фисташки, разные конфеты и итальянское вино. Стоимость всего этого составила 931 грн, однако посетительница прошла мимо касс и была поймана охранниками. Теперь ей придется заплатить во много раз больше: Голосеевский районный суд приговорил ее к штрафу в размере 18 тысяч 700 гривен.

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В Кривом Роге мужчина после посещения супермаркета "Варус" едва не попал за решетку. 1 июля 2021 року Тернивский районный суд приговорил его к году ограничения свободы, правда с испытательным сроком на такой же период и запретом выезжать за пределы Украины. А все из-за украденной в магазине бутылки виски Jack Daniels стоимостью 751 гривен.

Аналогичное решение вынес и Бабушкинский районный суд Днепра. В этом случае девушка в супермаркете "Варус-1" решила не оплатить две бутылки виски Chivas (Regal и Gold – 18 и 15 летней выдержки), а также два рожка мороженого. Их стоимость составила 4 124 грн.

А вот в черниговском "АТБ-маркете" мужчина тайно похитил с торговой витрины две бутылки ликера "Baileys" объемом 0,5 л, стоимость которых составила 759 гривен. В итоге любитель сладкого алкоголя отправится за решетку на год и четыре месяца.

Редко, но бывает, что стороны идут на примирение. Такое произошло недавно во Львове. Неработающий военный пенсионер зашел в супермаркет и решил украсть пару стейков форели стоимостью 334 гривни. Мужчина спрятал их в рукав куртки и, минуя кассы, вышел из магазина. Однако его поймали.

Военный пенсионер, который ранее не привлекался, искренне раскаялся и полностью возместил причиненный ущерб супермаркету "Сільпо", был освобожден Шевченковским районным судом Львова от уголовной ответственности.

Отдельная категория магазинных воров – дети. Как рассказали журналистам OBOZREVATEL на условиях анонимности сотрудники охраны двух крупных продуктовых сетей, они часто пытаются вынести из магазинов орешки, семечки и конфеты.

"Сейчас, летом, таких случаев стало больше. Родители на работе, каникулы, дети гуляют целый день и "развлекаются". Некоторые признаются, что у них флеш-моб: попробуй добыть что-то в супермаркете. А у нас - головная боль: возраст такой, что привлечь к ответственности нельзя, да и сумма ущерба обычно тоже маленькая. Но раз 50-100 гривен, второй, а потом набегают убытки. В итоге виновата охрана. Потому за школьниками тоже внимательно следим", – рассказали охранники.

А в полиции с журналистами OBOZREVATEL поделились, что столкнулись уже с несколькими случаями, когда в супермаркетах воровала "золотая молодежь".

"Один из недавних случаев – на краже дорогого сыра попалась 19-летняя девушка из богатой семьи. Когда ее задержали охранники, закатила дикий скандал. Но в итоге родители договорились с руководством магазина, возместили даже "моральный ущерб". А "мажорка" потом в слезах призналась, что просто заключила пари с подругой - что сможет вынести что-то из магазина и не заплатить", – добавил полицейский.

В соответствии со ст. 51 КоАП кража чужого имущества считается мелкой, если его стоимость на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан, то есть - 237,8 грн.

Что светит::

Штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до месяца с отчислением 20% заработка

административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Если же стоимость украденного имущества превышает 237,8 грн, то наступает уголовная ответственность. А в соответствии со ст. 185 Уголовного кодекса Украины это наказывается:

штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов

или исправительными работами на срок до двух лет

или арестом на срок до шести месяцев

или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Как видим, даже за "баловство" в виде бутылки хорошего алкоголя вас могут отправить в тюрьму. Так что перед тем, как, например, заключать пари с друзьями, нужно хорошо подумать: а стоит ли оно вашей свободы?