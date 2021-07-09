Сходили в супермаркет, а оказались в тюрьме: как и за что наказывают украинцев

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Личные финансы
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кражи в супермаркетах

В последнее время в Украине увеличилось количество краж из супермаркетов. Одни видят в таком "заимствовании" легкий способ получить желаемое, другие – просто развлекаются. Однако большинство даже не подозревают, что за пару бутылок ликера можно не только заплатить штраф, но и отправиться на несколько лет за решетку.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Виски, ликер и даже мороженое

Чаще всего в супермаркетах воруют алкоголь и различные деликатесы. Причем на кражу идут и те, кто живет достаточно скромно, и те, кто имеет хороший доход. После задержания обычно говорят: "Бес попутал".

Так, визит в киевский "Мега Маркет" дорого обошелся одной посетительнице. Девушка решила не платить за корзину "вкусняшек", в которой были шоколадки, оливки, фисташки, разные конфеты и итальянское вино. Стоимость всего этого составила 931 грн, однако посетительница прошла мимо касс и была поймана охранниками. Теперь ей придется заплатить во много раз больше: Голосеевский районный суд приговорил ее к штрафу в размере 18 тысяч 700 гривен.

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В Кривом Роге мужчина после посещения супермаркета "Варус" едва не попал за решетку. 1 июля 2021 року Тернивский районный суд приговорил его к году ограничения свободы, правда с испытательным сроком на такой же период и запретом выезжать за пределы Украины. А все из-за украденной в магазине бутылки виски Jack Daniels стоимостью 751 гривен.

Аналогичное решение вынес и Бабушкинский районный суд Днепра. В этом случае девушка в супермаркете "Варус-1" решила не оплатить две бутылки виски Chivas (Regal и Gold – 18 и 15 летней выдержки), а также два рожка мороженого. Их стоимость составила 4 124 грн.

В супермаркетах следят за посетителями

А вот в черниговском "АТБ-маркете" мужчина тайно похитил с торговой витрины две бутылки ликера "Baileys" объемом 0,5 л, стоимость которых составила 759 гривен. В итоге любитель сладкого алкоголя отправится за решетку на год и четыре месяца.

Редко, но бывает, что стороны идут на примирение. Такое произошло недавно во Львове. Неработающий военный пенсионер зашел в супермаркет и решил украсть пару стейков форели стоимостью 334 гривни. Мужчина спрятал их в рукав куртки и, минуя кассы, вышел из магазина. Однако его поймали.

Военный пенсионер, который ранее не привлекался, искренне раскаялся и полностью возместил причиненный ущерб супермаркету "Сільпо", был освобожден Шевченковским районным судом Львова от уголовной ответственности.

Головная боль охраны

Отдельная категория магазинных воров – дети. Как рассказали журналистам OBOZREVATEL на условиях анонимности сотрудники охраны двух крупных продуктовых сетей, они часто пытаются вынести из магазинов орешки, семечки и конфеты.

"Сейчас, летом, таких случаев стало больше. Родители на работе, каникулы, дети гуляют целый день и "развлекаются". Некоторые признаются, что у них флеш-моб: попробуй добыть что-то в супермаркете. А у нас - головная боль: возраст такой, что привлечь к ответственности нельзя, да и сумма ущерба обычно тоже маленькая. Но раз 50-100 гривен, второй, а потом набегают убытки. В итоге виновата охрана. Потому за школьниками тоже внимательно следим", – рассказали охранники.

Кражи происходят во всех торговых сетях

А в полиции с журналистами OBOZREVATEL поделились, что столкнулись уже с несколькими случаями, когда в супермаркетах воровала "золотая молодежь".

"Один из недавних случаев – на краже дорогого сыра попалась 19-летняя девушка из богатой семьи. Когда ее задержали охранники, закатила дикий скандал. Но в итоге родители договорились с руководством магазина, возместили даже "моральный ущерб". А "мажорка" потом в слезах призналась, что просто заключила пари с подругой - что сможет вынести что-то из магазина и не заплатить", – добавил полицейский.

Ответственность за кражу: что важно знать

В соответствии со ст. 51 КоАП кража чужого имущества считается мелкой, если его стоимость на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан, то есть - 237,8 грн.

Что светит::

  • Штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до месяца с отчислением 20% заработка

  • административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Если же стоимость украденного имущества превышает 237,8 грн, то наступает уголовная ответственность. А в соответствии со ст. 185 Уголовного кодекса Украины это наказывается:

  • штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов

  • или исправительными работами на срок до двух лет

  • или арестом на срок до шести месяцев

  • или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Ответственность за кражу в Уголовном кодексе Украины

Как видим, даже за "баловство" в виде бутылки хорошего алкоголя вас могут отправить в тюрьму. Так что перед тем, как, например, заключать пари с друзьями, нужно хорошо подумать: а стоит ли оно вашей свободы?

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