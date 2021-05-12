Хакеры украли данные миллионов клиентов и сотрудников Glovo
Группа хакеров получила доступ к конфиденциальным и учетным данным, связанным с десятками миллионов клиентов, водителей и сотрудников испанского приложения доставки Glovo. Данные хотят продать в даркнете.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные службы по кибербезопасности Yarix. Есть доказательства того, что злоумышленники пытаются продать архив в даркнете с примерно 160 гигабайтами имен, телефонными номерами, паролями и данными, связанными с платежными системами клиентов. Сумма оценивается примерно в $85 тыс.
"В то время как неавторизованная третья сторона смогла получить доступ к IBAN и налоговым идентификационным номерам в течение короткого периода времени, мы можем подтвердить, что данные кредитной/дебетовой карты не были доступны", – сказал представитель Glovo.
Так, 4 мая Forbes сообщил, что данные Glovo были взломаны. Неизвестно, связаны ли данные, связанные с этим нарушением, которые Glovo подтвердил Forbes, с данными, обнаруженными Yarix. Мирко Гатто, главный исполнительный директор Yarix, сказал, что его компании удалось получить выписки из украденной базы данных, в которой содержались платежные реквизиты и учетные данные доступа Glovo.
Ранее американский трубопровод Colonial Pipeline подвергся кибератаке, за которой якобы стояла преступная группировка DarkSide из России. Отмечается, что российские хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", однако первые признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства.
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