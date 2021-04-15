Группу компаний ОККО заподозрили в схеме наголовых "скруток": журналисты раскрыли детали

Группу компаний ОККО заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и нанесении госбюджету миллионных убытков якобы при содействии налоговой инспекции.

Как говорится в сюжете "Стоп корупції", в распоряжении журналистов оказались документы, которые подтверждают налоговые "скрутки" Универсальной инвестиционной группы (конечный бенефициар – Виталий Антонов), в которую входит Галнафтогаз, куда входит группа компаний ОККО (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По подсчетам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, холдинг не доплатил в бюджет 5,5 млрд грн налогов и при этом получил возмещение "липового" НДС на сумму порядка 360 млн грн.

"Это означает, что эта сумма поступила на расчетные счета компаний из госбюджета и использована на свои потребности. Таким образом бюджет потерял значительную сумму", – сказал Гетманцев.

Львиная доля НДС "скручена" через торговлю топливом, на которой специализируется ОККО. По словам Гетманцева, топливо – очень удобный товар для "скруток", поскольку его можно "привязать" фактически к любому производству. В связи с этим значительный объем всех налоговых махинаций с возмещением НДС приходится на операции с топливом и зерном.

Например, компания "ОККО-Ритейл" специализируется на розничной торговле топливом и параллельно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочных продуктов и тд. Через такой нетипичный экспорт компания уклоняется от уплаты НДС. По такой же схеме действует "ОККО-Бизнес контракт", утверждают журналисты.

Как говорится в расследовании, размер недополученного НДС от "ОККО-Ритейл" составляет 329,3 млн грн. Компания "ОККО-Бизнес контракт" в 2020 году экспортировала пшеницу на сумму почти 110 млн грн, сумма недополученного бюджетом НДС – 21,9 млн грн. В целом за 9 месяцев 2020 года группа ОККО не выплатила 200 млн грн одного лишь НДС.

"Компания, которая направляет на эту "скрутку" определенную сумму, получает кредит НДС, если она это выплатила за какие-то услуги, она еще уклоняется от налога на прибыль и далее получает кеш, чтобы выплатить зарплату в конвертах. Это сразу три схемы", – говорит экономист Олег Гетман.

Журналисты отмечают, что налоговые органы не могут не знать о схемах, поскольку именно они при помощи специальной программы СМКОР контролируют, что каждая компания купила, а что продала.

Авторы расследования добавили, что направили информационные запросы в ГФС и другие контролирующие органы с вопросом о последней налоговой проверке Универсальной инвестиционной группы. Запрос также отправлен в Галнафтогаз.

12 апреля у здания ГФС в Киеве активисты организации "Стоп коррупции" провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к разворовыванию госбюджета в период пандемии, коронакризиса и обострения на фронте.

"Бизнес, который и так зарабатывает миллиардные прибыли в это непростое для страны время должен наоборот помогать удержать экономическую стабильность, решает цинично и нагло грабить казну Украины", – говорится в сюжете.