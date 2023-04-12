Госстат Украины превратят в IT-компанию: Федоров рассказал подробности

Министерство цифровой трансформации Украины планирует превратить Госстат (Государственную службу статистики) в организацию, похожую на IT-компанию. Штат ведомства планируют сократить на 30% и создать единое центральное юрлицо.

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Об этом рассказал в интервью Forbes вице-премьер Михаил Федоров. Он отметил, что Госстат должен стать удобным информационным сервисом для государства и общества, чтобы бизнес, СМИ, ученые и граждане могли получать необходимую информацию.

Вместе с компанией EPAM уже проведен аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры Госстата, проанализированы результаты и предложена стратегия трансформации.

"Наша задача – сделать из Государственной службы статистики современную организацию, похожую на ИТ-компанию. Создать информационную систему, которая в режиме реального времени собирает информацию, обрабатывает данные и позволяет их быстро распространять. Чтобы данными могли пользоваться журналисты, бизнес или кто-либо желающий", – сказал вице-премьер.

Федоров отметил, что ключевой принцип цифровой трансформации Госстата – максимальная автоматизация всего, что можно получить без участия людей. Да, данные будут быстрее обрабатывать и распространять, а каждое статистическое наблюдение на платформе будет актуальным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Федоров рассказал, что в настоящее время в Украине не планируют запрещать TikTok. Хотя в Минцифре и следят за подобными тенденциями в других странах. Вицепремьер добавил: сейчас о запрете не говорят и не предпринимают никаких конкретных действий в этом направлении.

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