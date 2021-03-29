Госслужба геологии аннулировала разрешения компаниям, которых связывают с Фуксом

Государственная служба геологии и недр аннулировала специальные разрешения на пользование недрами 19 компаниям, которые связывают с бизнесменом Павлом Фуксом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против этих организаций.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Соответствующий указ президент подписал 25 марта 2021 года.

Согласно документу СНБО было принято решение поддержать внесенные СБУ предложения о применении санкций до 19 компаний: "Гео Коннект", "ЕджейнМакро", "Глобал Гео Инвест", "Транс Сет Гео", "Эко Газ Альянс", "Епивал Энерджи", "ГеоПост", "Юнолит Ойл", "Профи Нафт", "ГеоТаргент", "Недра Прайд", "Бест Гео Тех", "Гео Стенс", "Надра Вест Групп", "Гео Форс Ойл", "Бест Оил Компани", "Надрапростір", "Гео Вертикаль", "Инфо Гео Тренд". Ограничительные меры являются бессрочными.

"Внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины в сферу надрокристування не является случайной, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Кроме того, Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности выполнения ограничительных мер. Министерству иностранных дел Украины поручили проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против ряда компаний, которые многие связывают с бизнесменом Павлом Фуксом. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов фирм за пределы Украины и ограничение либо частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории страны.

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