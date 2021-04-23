Госаудитслужба обнаружила в 'COVID-фонде' нарушений на 406,8 млн грн

Государственная аудиторская служба по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020-м выявила нарушения на 406,8 млн грн, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Служба обнаружила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25 мдрд 624,8 млн грн. Об этом сообщает LB.ua.

Проверку использования средств фонда нужно было провести до конца марта 2021-го. Было проверено использование средств в размере 44 млрд 494,2 млн грн – 66,9% от общей суммы.

Отмечается, что 830 процедур закупок проведены с нарушениями, в 182 случаях такие нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. Заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не соответствовали требованиям тендерной документации, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Также выявили факты невыполнения заказчиками требований пункта 4 порядка №225 (не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств), из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн. Также некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млн грн.

Кроме того, установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. Так, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, что привело к потерям 78,9 млн грн.

"В частности, заказчики допускают нарушения при планировании закупок, определении их потребности в закупке и составлении тендерных документаций. Как следствие, это приводит к неэффективному использованию средств из Фонда COVID-19. По результатам исследования вопросов планирования закупок выявлено, что заказчики заключили 130 договоров (6% проверенных) на общую сумму 137,3 млн грн при отсутствии документов по обоснованию определения потребности закупок", – сообщили в Госаудитслужбе.

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