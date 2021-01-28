Глава "Укроборонпрома" заявил о создании "первой ласточки" реформированного концерна

Глава государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что субхолдинг "Радарные системы" станет "первой ласточкой" в структуре нового холдинга "Оборонительных систем Украины".

Последний, как известно, создадут вместе с еще одним – "Аэрокосмические системы Украины" в процессе реформирования госконцерна, оба будут заниматься исследованиями, разработками, производством и сбытом продукции. Об этом чиновник сказал в интервью "Укринформу".

От отметил, что после критики предыдущей концепции реформирования "Укроборонпрома" были учтены все разумные замечания. На сегодня, по его словам, специалисты работают над формированием первых отраслевых объединений.

В частности, на заседании Совета директоров концерна утвердили концепцию создания субхолдинга "Радарные системы" и провели публичное обсуждение того, какой должна быть эта структура.

"Ее флагманским предприятием станет запорожское КП "НПК "Искра". И, очевидно, именно "Радарные системы" будут "первой ласточкой" в структуре "Оборонительных систем Украины" с качественным корпоративным управлением", – подытожил Гусев.

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