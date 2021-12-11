Глава НБУ Шевченко заявил Bloomberg о политическом давлении

Руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о политическом давлении. Он отметил, что оно исходит от "определенных лиц".

Об этом глава НБУ рассказал в интервью Bloomberg, которое было обнародовано 10 декабря. Руководитель регулятора пояснил, что речь идет о влиянии на принятие решений внутри Нацбанка.

Шевченко подчеркнул, что он был "под давлением с назначения на должность". Он добавил, что, кроме влияния на принятие решений, речь идет об информационных кампаниях в СМИ против топ-менеджмента регулятора.

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Также глава НБУ отметил, что за время своей работы он "проделал огромную работу по стабильности на финансовых рынках и независимости Нацбанка", а также создал "самую прибыльную банковскую систему за всю историю".

Напомним, что о давлении Шевченко говорит не впервые. Так, в июле он назвал волну увольнений из регулятора – PR-кампанией и попыткой оказать давление на регулятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ решил повысить учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Решение было принято для снижения инфляции с 10,9% до 5%.