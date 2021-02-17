Гетманцев рассказал, как Украина теряет миллиарды долларов из-за махинаций с экспортом

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина теряет 2 млрд долларов из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна.

"Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действия мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика", – написал Гетманцев в Telegram-канале.

Глава парламентского комитета отметил, что в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.

"Провели плодотворную встречу в Офисе Генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная налоговая служба выявила в Киеве схему уклонения от налогообложения при экспорте товаров стоимостью 2 млрд гривен.

Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем установило, что должностные лица субъектов хозяйствования скрыли источник происхождения грецких орехов, сельхозпродукции и лекарственных средств.