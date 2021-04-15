Германия выступила против остановки 'Северного потока-2', несмотря на агрессию России в отношении Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит оснований для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2", несмотря на наращивание войск России возле границы с Украиной.

"Отказ от проекта не обязательно приведет к изменению поведения Москвы и деэскалации напряженности в регионе", – заявил Маас. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнул, что скорее будет наоборот. Маас считает, что Москва также не заинтересована в восстановлении боев на Востоке Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила на украинской границе наибольшее количество своих войск с начала войны в 2014 году.

Также в ОБСЕ осудили действия России, которая стягивает свои военные силы к границе с Украиной. Португалия, председательствующая в ЕС, выразила обеспокоенность касательно обстановки безопасности в нашей стране.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивался в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются их модернизацией для достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".