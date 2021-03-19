Германия пообещала усилить поддержку Украины в обмен на снятие санкций с 'Северного потока-2'

Германия предложила усилить поддержку Украины в обмен на снятие американских санкций с российского газопровода "Северный поток-2".

"Судьба Украины тесно связана со спорным российским газопроводом. Чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации под руководством Джозефа Байдена усилить поддержку", – пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Украина находится в центре внимания по нескольким стратегическим причинам. Во-первых, экономический успех страны считается чрезвычайно важным для выживания в противостоянии с Россией.

Во-вторых, Украина должна помочь Европейскому Союзу достичь амбициозной цели – стать климатически нейтральной к 2050 году. Германия должна сыграть центральную роль в "зеленой сделке" ЕС.

Это потребует огромных инвестиций, чтобы преобразовать транзитный газопровод на водородный. Однако газовые хранилища в Украине идеально подходят для хранения водорода для Европы.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".