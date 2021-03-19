Германия пообещала усилить поддержку Украины в обмен на снятие санкций с "Северного потока-2"

Роман Груша
Роман Груша
Рынки и компании
3,9 т.
Германия пообещала усилить поддержку Украины в обмен на снятие санкций с 'Северного потока-2'

Германия предложила усилить поддержку Украины в обмен на снятие американских санкций с российского газопровода "Северный поток-2".

"Судьба Украины тесно связана со спорным российским газопроводом. Чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации под руководством Джозефа Байдена усилить поддержку", – пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Украина находится в центре внимания по нескольким стратегическим причинам. Во-первых, экономический успех страны считается чрезвычайно важным для выживания в противостоянии с Россией.

Во-вторых, Украина должна помочь Европейскому Союзу достичь амбициозной цели – стать климатически нейтральной к 2050 году. Германия должна сыграть центральную роль в "зеленой сделке" ЕС.

Это потребует огромных инвестиций, чтобы преобразовать транзитный газопровод на водородный. Однако газовые хранилища в Украине идеально подходят для хранения водорода для Европы.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

  • Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

  • США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы". Сразу несколько природоохранных организаций, среди которых Deutsche Umwelthilfe, пытаются обжаловать разрешение на завершение строительства.

УкраинаСеверный поток-2