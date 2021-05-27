Германия пойдет на уступки США ради "Северного потока-2": в Бундестаге раскрыли детали

Германии придется пойти на уступки США по сжиженному природному газу в обмен на завершение газопровода "Северный поток-2". При этом американский СПГ – это непривлекательный бизнес.

Об этом завил член Бундестага Армин-Паулус Хампел, сообщает Oilpoint со ссылкой на "РИА-Новости". "Германия должна предложить США некоторые компенсации, и уже предложила построить терминал СПГ на своём побережье, чтобы иметь возможность импортировать некоторое количество сжиженного газа из Соединенных Штатов", – сказал он.

По словам Хампела, этот газ дороже, чем российский, и оказывает гораздо более серьезное воздействие на окружающую среду из-за необходимости его сжижения и разжижения, а также транспортировки через Атлантику на судах.

"Я, конечно, не уверен, что неожиданное решение США отказаться от борьбы против "Северного потока-2" означает конец туннеля для проекта, однако для новой администрации, которая утверждает, что она выступает за глобализацию и мультикультурные подходы, ссора с ФРГ создала бы очень плохую картину", – добавил политик.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" нанял двух человек, которые будут заниматься противодействием строительству газопровода "Северный поток-2". В компании заявили, что санкции против проекта должны усиливаться.

Как ранее писал OBOZREVATEL: