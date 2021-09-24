В Германии пообещали остановить газопровод "Северный поток-2" в том случае, если пострадает Украина. По словам премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии и кандидата в канцлеры от партии ХДС/ХСС Армина Лашета, ФРГ нужен этот газовый проект, но Украина не должна пострадать как транзитер.

"Да, нам нужен этот экономический проект, потому что, если мы остановим другие виды энергии, нам понадобится газ. Для меня важно то, что правительство согласилось с этим, а именно, что Украина как транзитная страна в результате не пострадает", – цитирует Лашета издание Deutsche Welle.

Кандидат в канцлеры в данном случае имел ввиду курс на отказ от угольной и атомной энергетики в Германии. Отметим, в будущем эти виды энергии планируют заменить возобновляемыми источниками энергии, но в первые годы – газом.

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В "Нафтогазе" заявили, что российский "Газпром" может прекратить поставки газа в Европу через Украину после запуска газопровода. Как сказал глава госкомпании Юрий Витренко, компания из РФ может направить объемы газа, которые нынче идут через нашу страну, на "Северный поток-2".

"Так, по текущему контракту "Газпром" платит за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования – "качай или плати". То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть", – цитирует Витренко пресс-служба "Нафтогаза".

Цены на газ в Европе бьют рекорды, а "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. "Оператор ГТС Украины" 20 сентября предложил на аукционе транзит в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через "Сохрановку", но они остались невостребованными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, польская нефтегазовая госкомпания PGNiG будет принимать участие в сертификации газопровода "Северный поток-2", но не будет иметь право вето. При этом будет возможность привести свои аргументы в ходе процедуры.