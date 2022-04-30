Германия кардинально изменила свою позицию: готовы расширить санкции проти России

Германия изменила свою позицию и поддержала включение в новый санкционный пакет против России санкции в отношении нефти и урана из страны агрессора. Многие депутаты Европарламента также просили включить ядерную энергетику в санкции ЕС.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание POLITICO. "Посол Германии в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен и запрет на российский уран", – сказал источник издания в ЕС.

Стоит отметить, что ранее Германия была одним из главных противников расширения санкций против РФ. В том числе они не поддерживали ограничения на закупку нефти и газа из страны-агрессора. Сейчас же они готовы поддержать поэтапный отказ от российского черного золота.

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"Тот факт, что Германия, экономический центр ЕС, теперь находится на борту, делает этот шаг значительно более вероятным", – отмечают журналисты. При этом в публикации говорится, что некоторые страны обеспокоены ядерной безопасностью.

"Вам понадобятся определенные меры предосторожности. Но, безусловно, есть вещи, которые вы можете санкционировать, которые напрямую не связаны с ядерным сотрудничеством", – цитируют журналисты европейского дипломата.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС готовит в рамках шестого пакета санкций поэтапный отказ от российской нефти. Кроме того, санкции коснутся крупнейшего государственного банка Сбербанка.