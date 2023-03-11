Где в Украине можно купить квартиру за тысячу долларов: названы самые дешевые варианты

В Украине квартиру в Донецкой области можно купить за 30-50 тыс. грн. В Сумской области в небольшом населенном пункте цены на жилье стартует от 40 тыс. грн. При этом за такие деньги можно купить жилье в населенном пункте, в котором либо нет работы и развитой инфраструктуры, либо же вблизи активных военных действий.

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Об этом говорится в данных крупного профильного портала. К примеру, в Сумской области, в Конотопе, квартиру без ремонта площадью 50 квадратных метров напротив местного водоканала продают за 1 тыс. долларов (около 40 тыс. грн). Вместе с квартирой можно получить около четырех соток земли.

В Днепропетровской области в селе Затишное квартиру на втором этаже площадью в 37 квадратов можно купить за 50 тыс. грн. "Окна в квартире металлопластиковые", – отмечают в объявлении.

В Сумской области в пгт Свеса за 1700 долларов продают квартиру площадью 36,3 квадрата. Жилье частично меблировано, однако новым жильцам предстоит сделать ремонт.

В Славянске Донецкой области за 2000 долларов продается квартира площадью в 42 квадрата. "Свободна, никто не прописан и не проживает. Состояние – незаконченный ремонт, война поменяла планы, живу в другом городе. На месте есть человек с ключами – покажет", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. При этом без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание не приходится.