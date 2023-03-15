Где в Украине можно купить квартиру за две тысячи долларов: варианты самой дешевой недвижимости

В Украине за несколько тысяч долларов можно купить квартиру в небольшом населенном пункте. При этом до ближайшего крупного города придется добираться несколько часов на транспорте.

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Это следует из данных крупного портала недвижимости. В селе Красовское Днепропетровской области за 2 тысячи долларов можно купить квартиру площадью 27 квадратов. И хотя автор объявления утверждает, что необходимо провести "косметический ремонт", в помещениях нет потолков, вероятно, его неоднократно затапливали.

"Продам квартиру в селе Красовское. Однокомнатная с ремонтом, но нужен косметический ремонт так как 6 лет в квартире никто не живет. Рядом садик, школа, магазины, площадка. Рядом город – 20 мин езды. Ходит автобус 4 раза в день", – говорится в объявлении.

В пгт Ладан Черниговской области за 1700 долларов можно купить квартиру площадью 27 квадратов. Жилье находится в одноэтажном доме и также требует капитального ремонта.

"Однокомнатная квартира 27 квадратов в одноэтажном доме возле больницы, центр. Централизованное отопление. Есть вода и водоотвод, есть возможность сделать санузел. Дополнительно имеется сарай с погребом и два небольших земельных участка", – говорится в объявлении.

В Полтавской области в селе Вороньки можно купить достаточно большую квартиру площадью 45 квадратов. Жилье стоит 2 тыс. долларов. В квартире есть собственный балкон.

"Квартира в центре села Вороньки. Чорнухинского района. Нуждается в ремонте", – говорится в объявлении. В квартира нуждается в капитальном ремонте.

Отметим, в Украине согласно строительным нормам минимальная площадь однокомнатной квартиры должна составлять 30 квадратов. При этом на рынке недвижимости также можно встретить варианты квартир площадью менее 20 квадратных метров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. При этом без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание не приходится.