'Газпром' стимулирует рост цен на газ, ограничивая поставки в Европу, – Оператор ГТС

Российская компания "Газпром" могла забронировать дополнительные мощности для транзита газа из РФ в европейские государства и увеличить поставки, дабы удовлетворить спрос, но вместо этого выбрали другую стратегию – не увеличивать поставки, стимулируя таким образом рост цен на газ.

Об этом рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает Oilpoint. По его словам, сейчас ОГТСУ, помимо мощностей в объеме 40 млрд куб. м в год, предусмотренных подписанным 5-летним транзитным контрактом, ежемесячно предоставляет мощности в объеме 15 млн куб. м в сутки на март и апрель.

На прошлой неделе "Оператор ГТС Украины" выставил дополнительные мощности в объеме 63,7 млн куб. м в сутки (максимально возможный объем) на май и предложили российской стороне их забронировать. Представители "Газпрома" в ответ заявили, что в этом не заинтересованы.

"Мы ожидали, что к этим мощностям будет интерес. В Европе сейчас наблюдается нехватка газа, и цена постоянно растет – сейчас она уже достигла 22 евро/МВт-ч. Это связанно в первую очередь с достаточно длинной и холодной весной. Соответственно, наблюдается дефицит в подземных газохранилищах Европы. Россия могла увеличить поставки газа в Европу для того, чтобы удовлетворить спрос. Но, похоже, "Газпром" занял другую коммерческую стратегию – не увеличивать поставки газа в Европу, чтоб стимулировать дальнейший рост цен", –сказал Макогон.

По его словам, помимо того, что "Газпром" заработает больше денег, продавая газ по высокой цене, они также пытаются показать необходимость завершения газопровода "Северный поток-2". "Мы со своей стороны показываем, что, если Европе необходимы дополнительные объемы газа, мы можем обеспечить дополнительные объемы транзита – мы выставили 63 млн куб. м транзитных мощностей – пожалуйста, покупайте, качайте газ в Европу", – добавил глава "Оператора ГТС".

Ранее сообщалось, что грузоотправители не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа в мае. Отмечается, что у российской компании "Газпром" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

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