"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину: контракт вступил в силу

Компания "Газпром" прекратила транзит природного газа в Венгрию через Украину. В пятницу, 1 октября, вступил в силу новый контракт на транспортировку газа.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут – наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы", – заявил гендиректор "ОГТСУ" Сергей Макогон. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что заявки на транзит газа не поступали. И это несмотря на то, что мощности через Украину в Венгрию законтрактованы на весь текущий газовый год.

Ранее в ЕС заявили о начале проверки нового долгосрочного газового контракта между РФ и Венгрией. Соглашение рассчитано до конца 2036 года.

Помимо этого, почти в три раза упала прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа", свидетельствуют данные Gascade. Он проходит через территории России, Беларуси, Польши и ФРГ. При этом объемы поставок сократились в 2,8 раза, если сранивать с уровнем предыдущего дня.

Был подписан 27 сентября в Будапеште;

Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию;

Поставки газа из РФ в Венгрию должны начаться уже с 1 октября 2021 года.

В компании "Нафтогаз" заявили, что расход природного газа вырастет примерно на 50 млн куб. метров в год из-за нового контракта. По подсчетам экспертов, Украина потеряет приблизительно $150 млн по текущим транзитным ставкам.

Дело в том, что понадобится больше газа, чтобы удерживать давление в системе, объяснил директор "Нафтогаза" по интегрированным коммуникациям Максим Белявский. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич констатировал, что к какому бы решению не пришли в Еврокомиссии, газовый контракт отменить не удастся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Еврокомиссии начали проверку нового контракта между Венгрией и компанией "Газпром". Как заявил представитель ЕК Тим Макфи, в первую очередь проверят, соблюдены ли в условиях правила Евросоюза и какими могут быть последствия соглашения. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписание контракта состоялось с целью исключения нашей страны из схемы транзита по требованию РФ.