Газовый контракт между РФ и Венгрией: в Украине оценили потери

В компании "Нафтогаз" заявили, что расход природного газа вырастет примерно на 50 млн куб. метров в год из-за нового контракта между Венгрией и "Газпромом". По подсчетам экспертов, Украина потеряет приблизительно $150 млн по текущим транзитным ставкам.

Дело в том, что понадобится больше газа, чтобы удерживать давление в системе, объяснил директор "Нафтогаза" по интегрированным коммуникациям Максим Белявский. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Собственно, уменьшение объемов товарно-транспортной работы за счет перераспределения тех же 4,5 млрд куб. метров по другому маршруту поставок приведет к тому, что нам придется поддерживать должное давление в системе, а для этого придется увеличить количество агрегатов, которые будут работать в ГТС Украины", – сказал специалист.

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Как заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич для "ГолосUA", из-за контракта Венгрии и России Украина потеряет около $150 млн. Специалист также констатировал, что к какому бы решению не пришли в Еврокомиссии, газовый контракт отменить не удастся.

Был подписан между Венгрией и "Газпромом" 27 сентября в Будапеште;

Соглашение рассчитано до конца 2036 года;

Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию;

Поставки газа из РФ в Венгрию должны начаться уже с 1 октября 2021 года.

Отметим, ранее в Еврокомиссии начали проверку нового контракта между Венгрией и компанией "Газпром". Как заявил представитель ЕК Тим Макфи, в первую очередь проверят, соблюдены ли в условиях правила Евросоюза и какими могут быть последствия соглашения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписание контракта состоялось с целью исключения нашей страны из схемы транзита по требованию РФ. В свою очередь в Министерстве иностранных дел заявляют, что соглашение между Венгрией и "Газпромом" не отвечает интересам украинской стороны.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в МИД Венгрии вызвали посла Украины в связи с критикой сделки по поставке газа из России. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что это равносильно "нарушению суверенитета Венгрии".

МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести принципиальную позицию, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы.