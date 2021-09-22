Газ в Украине должен стоить 1 грн за "куб"? Витренко ответил на скандальные расчеты топ-менеджера "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" поспорили из-за себестоимости добычи украинского газа. Заявивший о желании уйти в отставку член правления компании Отто Ватерландер подсчитал, что добыча 1 кубометра газа обходится всего в 1 грн. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал такие подсчеты "словами непрофессионального и обиженного работника". А пресс-служба компании решила официально опровергнуть заявление топ-менеджера.

"Нафтогаз" стабильно генерирует средства. Добыча газа стоит нам около 1 грн за кубометр. Мы продаем газ по 7 грн украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ", – рассказал Ватерландер в интервью ЭП.

Витренко же уверяет: ситуация прямо противоположная, и "Нафтогаз" тратит на добычу газа больше денег, чем получает от его продажи. Разница, по словам Витренко, покрывается за счет кредитов и доходов от транзита.

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"Раскручиваются ложные слова непрофессионального и оскорбленного работника "Нафтогаза", что себестоимость добычи составляет 1 грн за кубометр", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко в своем посте сослался на бухгалтерскую отчетность, в которой указывается операционная себестоимость (это не полная сумма расходов). Но конкретную цифру глава "Нафтогаза" озвучивать не стал.

"Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно", – говорится в официальном опровержении "Нафтогаза". Вот только конкретных сумм не указывают и там.

В компании обещают: фактическую себестоимость добычи газа обнародуют в отчетности за первую половину 2021 года. Документ почти готов, но еще должны проверить международные аудиторы. "А плановая себестоимость будет указана в финансовом плане", – говорят в "Нафтогазе"

При этом экс-руководитель добывающих компаний, ныне независимый энергетический эксперт Евгений Паленка считает: в нефтегазовой отрасли вообще нет понятия себестоимости продукции.

"Есть четыре типа промышленности, в которых некорректно говорить о себестоимости: космическая отрасль, ядерная энергетика, фармацевтика и нефтегазовая. Например, в фармацевтике можно потратить миллиарды на исследования каких-то лекарств, а затем открыть, что эти лекарства можно делать из растения, которое растет повсюду, и изготовление будет стоить... всего 5 центов. А миллиарды, которые потратили на исследования, вы не увидите в себестоимости... В нефтегазовой отрасли так же. Предприятия по добыче газа инвестируют огромные средства в лицензии, разведку... И даже скважины, которые бурятся, не всегда дают продукцию... И эти расходы также не идут в себестоимость продукции", – объяснял Паленка профильному изданию Kosatka.

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