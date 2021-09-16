ГАСИ в Украине ликвидировали: что будет вместо строительной инспекции

В Украине ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Вместо нее правительство создало Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Новый орган берет на себя лишь вопросы государственного архитектурно-строительного надзора. О разрешительно-регистрационных функциях речь не идет. Об этом сообщает The Page.

Кроме того, в инспекции архитектуры намерены синхронизировать всю работу с Единой государственной электронной системой в сфере строительства. Таким образом, решение о необходимости проведения проверки будет принимать цифровая система.

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Чем займется ГИАГ:

осуществлением архитектурно-строительного контроля над соблюдением государственных строительных норм;

контролем над проведением архитектурно-строительного надзора на местах;

выдачей лицензий на строительство объектов с классом последствий СС2 (для высотных жилых и общественных зданий высотой от 73,5 м до 100 м);

выдачей лицензий на строительство объектов с классом последствий СС3 (для зданий высотой более 100 м).

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает, что ликвидация ГАСИ лишь шаг в реформировании системы градостроительной политики. Важной частью реформы является Единая государственная электронная система в сфере строительства.

По ее словам, эта система уже работает, доступно много функций для девелоперов, но в будущем планируется ряд важных изменений. Например, со временем получить разрешение можно будет автоматически (при условии, что проектная документация в порядке). То же самое касается получения сертификатов о вводе в эксплуатацию.

Напомним, что Государственная архитектурно-строительная инспекция работала все 14 дней без выходных перед ликвидацией, запланированной на 15 сентября. Она выдала сотни разрешений на строительство, среди которых 34-этажное здание на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Всего ГАСИ успело выдать более 400 разрешений. Это превышает обычные показатели в несколько раз. Так, за предыдущие восемь месяцев ведомство оформило 1621 разрешение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее суд признал противоправным и отменил приказ Государственной архитектурно-строительной инспекции об аннулировании разрешения на строительство жилого дома на улице Гоголевской в Киеве.