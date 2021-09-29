"Гарпок" продал электроэнергию на сентябрь-октябрь дороже всех госкомпаний

ГП "Гарантированный покупатель" реализовало электроэнергию с поставкой в сентябре-октябре 2021 года по самой высокой цене среди государственных компаний ПАО "Центрэнерго" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщило издание ExPro со ссылкой на анализ результатов аукционов по продаже электроэнергии на площадке "Украинской энергетической биржи". Для поставки в октябре цена реализации ГП "Гарпок" базовой нагрузки была выше других госкомпаний на 12-22%.

В частности, цена продажи "Гарпоком" электроэнергии с поставкой в октябре 2021 года базовым нагрузкой оказалась на 22% выше такой же цены "Центрэнерго" и на 12% – цены base load "Энергоатома".

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ГП "Гарантированный покупатель" 30 июля провел аукцион на котором поставка "базы" в течение сентября этого года была продана по средневзвешенной цене 1529 грн / МВт-ч, что на 15% больше средневзвешенной цены продажи "Центрэнерго".

В то же время ПАО "Центрэнерго" провело ряд аукционов, на которых базовая нагрузка с поставкой в сентябре была реализована в диапазоне цен от 1240 грн / МВт-час до 2215,3 грн / МВт-час. Средневзвешенная цена продажи базовой нагрузки составила 1325 грн / МВт-ч на сентябрь.

НАЭК "Энергоатом" на сентябрь продавал базовую нагрузку по ценам 1230-1724 грн / МВт-ч, компания проводила соответствующие аукционы в период с 18 мая по 17 августа, в то же время средневзвешенная цена реализации base load с поставкой в сентябре составила 1541 грн / МВт-ч .

Также издание отмечает, что если сравнивать поставку базовой нагрузки от этих самых компаний в октябре этого года, то "Центрэнерго" обеспечило реализацию по средневзвешенной цене на уровне 1253 грн / МВт-ч, "Энергоатом" – 1369 грн / МВт-ч и "Гарантированный покупатель " – 1529 грн / МВт-час.