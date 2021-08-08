В Минфине придумали, как обезопасить накопительные пенсии граждан: что предлагают

В Министерстве финансов предлагают создать новый орган для страхования рисков в системе обязательного накопительного пенсионного обеспечения. Такой орган может быть аналогом Фонда гарантирования банковских вкладов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время заседания рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения, прямой эфир которой транслировался в YouTube. По его словам, сейчас в Украине самый благоприятный период дня внедрения в стране накопительных пенсий, однако делать это следует постепенно.

"Действительно, реформа назрела. Вместе с тем, Минфин считает, что ее реализация является очень сложным заданием для системы публичных финансов, это дополнительная фискальная нагрузка на госбюджет… Поэтому мы рассматриваем постепенное внедрение такой системы… С 2023 года Минфин готов будет предложить, какой процент отчислений с зарплат может быть. Этот вопрос сейчас дискутируется", - отметил Марченко.

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Вместе с тем, по словам министра, сейчас надо сконцентрировать особое внимание на страховании рисков накопительной системы, как это действует по банковским депозитам. Речь идет о функционировании Фонда гарантирования вкладов физических лиц, аналогом которого Минфин предлагает сделать Государственный накопительный фонд.

"Для того, чтобы к накопительной системе было доверие со стороны граждан, на первоначальном (переходном) этапе необходимо сделать государство активным участником такой системы и страховать ее риски, как это действует по депозитам. Важно, чтобы первый накопительный этап реализовался с помощью государственных институций, а уже на втором этапе создать основу для децентрализации системы пенсионного накопления", - подчеркнул Марченко.

Позже на своей странице в Facebook министр заявил о гарантированном возврате новосозданным Фондом пенсионных накоплений граждан в случае банкротства одного из участников накопительной системы. "Планируем создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирования вкладов этого фонда будет стопроцентным", - заверил Марченко.

В завершение министр отметил, что накопительная система будет функционировать как дополнительная к имеющейся солидарной. Это значит, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать размер последней.

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