Французский нефтегазовый гигант сворачивает деятельность в России

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies объявил о постепенном приостановлении деятельности в России из-за ее военных действий в Украине. Компания откажется от приобретения российской нефти и нефтепродуктов, однако продолжит поставлять российский сжиженный газ в ЕС. Делать это она намерена до тех пор, пока в отношении него не будут введены санкции.

Об этом сообщила пресс-служба компании. В то же время отмечается, что TotalEnergies еще с 25 февраля остановил все спотовые закупки российской нефти, нефтепродуктов и газа.

"Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставки в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке решила больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно скорее остановить все закупки российской нефти и нефтепродуктов. И сделать это не позднее конца 2022 года года", – говорится в сообщении.

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В то же время TotalEnergies констатирует, что будет продолжать поставлять в Европу сжиженный природный газ с завода "Ямал СПГ" в рамках долгосрочных контрактов – пока ЕС не примет решение запретить импорт российского газа. Также там пообещали не предоставлять дополнительное финансирование для развития проектов в России, в частности для завершения строительства "Арктик СПГ 2".

Кроме того, в компании отметили, что самостоятельно не эксплуатируют в России никаких нефтегазовых месторождений или заводов по сжиженному природному газу. Однако признали, что имеют доли в совместных предприятиях в этой стране. В частности, TotalEnergies является миноритарным акционером ряда негосударственных российских компаний:

"Новатэк" (19,4%);

"Ямал СПГ" (20%);

"Арктик СПГ 2" (10%);

"ТернефтеГаз" (49%).

TotalEnergies также является 20%-ным партнером совместного предприятия "Харьяга". Им руководит "Зарубежнефть".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии Eneos Holdings Inc принял решение отказаться от российской нефти. Старые контракты закончатся в апреле, а новые заключать не станут.

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