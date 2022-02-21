Forex Club Libertex подготовил бесплатный экспресс-курс по криптовалютам – КриптоPRO

Освоить инвестиции в криптовалюту можно за 45 минут

Для всех, кто интересуется рынком криптовалют, Forex Club Libertex подготовил бесплатный экспресс-курс "КриптоPRO". Он состоит всего из 3 уроков по 15 минут каждый и содержит только точную и проверенную информацию, знание которой даст возможность зарабатывать на цифровых активах.

Инвесторам по всему миру сегодня приходится жить в условиях высокой инфляции. Это приводит к тому, что они вынуждены искать все более и более доходные инструменты, чтобы не только сохранять свой капитал, но и получать прибыль. Одним из наиболее прибыльных активов в настоящее время являются криптовалюты.

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Как зарабатывать на криптовалюте: научиться самому или пойти на курсы?

Криптовалютные активы могут принести существенную прибыль, которая несравнима с той, которую дают другие инвестиционные инструменты. Чтобы инвестировать в криптовалюты и избежать досадных ошибок, которые обычно приводят к потере средств, лучше заранее знать, чего ожидать от криптовалютного рынка.

Начать изучение этого сегмента финансового рынка можно самостоятельно. Однако для этого потребуется значительное время и силы. Чтобы научиться инвестировать необходимо изучить основы блокчейна и понимать, как криптовалюты используются в реальной жизни. Также важно знать, как и где их приобретать, хранить и, самое главное, как правильно вкладывать в них средства, чтобы получать прибыль. Это достаточно большой объем информации, который не так просто освоить самостоятельно.

К счастью, есть и более простой способ научиться инвестировать в цифровые активы – воспользоваться помощью профессионалов. Например, специалисты Forex Club Libertex подготовили бесплатный экспресс-курс по криптовалютам – "КриптоPRO", который охватывает именно те темы, которые нужны для того, чтобы получать прибыль от вложений в цифровые активы. В частности, в рамках курса можно получить всю основную информацию о технологии блокчейн, а также узнать, как использовать криптовалюту: где купить и как хранить цифровые активы.

Кроме того, преподаватели расскажут о том, какие существуют виды криптовалют и какие есть преимущества есть у каждого из них. Вы также узнаете о рисках и возможностях, которые открывает крипторынок для инвесторов. И, самое главное, эксперты с многолетним инвестиционным опытом на практических примерах покажут, как заработать, вкладывая средства в криптоактивы.

Преимущества курса

Одно из наиболее важных преимуществ курса "КриптоPRO", разработанного экспертами Forex Club Libertex, – практическая направленность. Курс разработали специалисты, которые много лет успешно вкладывают средства на финансовых рынках и получают прибыль. В нем они собрали наиболее важные аспекты криптовалютных инвестиций, которые необходимо знать каждому инвестору.

Курс "КриптоPRO" состоит всего из 3 уроков по 15 минут каждый и содержит только точную и проверенную информацию, знание которой даст возможность зарабатывать на цифровых активах.

Курс доступен в онлайн-формате. Начать обучение можно в любое время, в любом месте и с любого устройства с доступом в интернет. Также можно приостановить прохождение курса, чтобы проверить полученные знания на практике.

Немаловажно, что курс " КриптоPRO " абсолютно бесплатный. Чтобы начать обучение достаточно зарегистрироваться на странице, оставив свои контактные данные. Процесс регистрации займет буквально 30 секунд, а количество личных данных, которые нужно будет предоставить, – минимально. Сразу после регистрации экспресс-курс будет отправлен на указанный пользователем адрес электронной почты.

Пройдите обучение от экспертов Forex Club Libertex и начните получать максимальную прибыль от инвестиций в криптовалюты!