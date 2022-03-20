"ФОПам" в Украине разрешили закрываться и менять вид деятельности: куда обращаться

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В Украине в условиях военного положения разрешили проводить неотложные действия по государственной регистрации бизнеса. В частности, физлица-предприниматели ("ФОПы") теперь могут сменить вид экономической деятельности и закрыться.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины. Такое решение принято, чтобы поддерживать достоверность сведений в Едином реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и "ФОПов". В целом доступны такие услуги:

изменения видов экономической деятельности "ФОПов";

прекращение предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя;

создание благотворительных организаций и общественных формирований, изменение сведений о них;

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смена руководителя юридического лица в связи с его смертью;

изменение местонахождения юридического лица;

регистрация органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий (организаций,, учреждений), а также АО, которые являются банками.

Тем, кому необходимо получить такие госуслуги, советуют обращаться в местные управления Минюста или горсоветы. Министерство предоставило контакты по регионам (список будет расширяться):

Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции: Ужгород – (0312) 63-03-67, (0312) 63-03-82; Ивано-Франковск – (0342) 55-23-36, (0342) 55-25-53; Черновцы – (0372) 58-52-19; Тернополь – (0352) 25-26-24;

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции: Одесса – (098) 968-72-41, (067) 108-96-26;

Центрально-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции: Житомир – (093) 480-46-47; Хмельницкий – (0382) 65-87-01, (0382) 70-42-95; Винница – (068) 864-82-69, (097) 721-14-07;

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции: Львов – (032) 261-23-62, (097) 471-85-20, (097) 981-91-98; Ровно – (0362) 64-26-02, (0362) 64-27-06; Луцк – (0332) 78-46-69;

Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции: Полтава – (066) 557-82-98;

🔹 Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции: Кропивницкий – (0522) 35-66-45; Днепр – (056) 713-46-90;

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции: Черкассы – (050) 825-42-87;

Тернопольский городской совет – (067) 447-33-94;

Одесский городской совет – (048) 705-63-40;

Львовский городской совет – (0322) 62-11-12, (0322) 62-11-13, (0322) 55-62-02.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине внедрили налоговую реформу. В частности, бизнесу разрешили платить 2% с оборота вместо 20% НДС, а для "ФОПов" 1-й и 2-й групп ввели добровольную уплату ЕСВ.

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