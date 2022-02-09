Некоторым "ФОПам" разрешили не выдавать чеки: кого касается

Кабинет министров разрешил физлицам-предпринимателям ("ФОПам"), осуществляющих розничную торговлю в поселках, не использовать регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты). Впрочем, в этом решении есть исключение – для продажи продукции подакцизных групп установка РРО является обязательной

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 февраля, трансляцию которого вел его официальный YouTube-канал. А нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев опубликовал у себя в Telegram фото соответствующего постановления.

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"Поселки, как и села вывели из-под обязательной фискализации. Соответствующее постановление принято Кабмином. Установка "ФОПами" РРО в сёлах и поселках не является обязательной, кроме продажи продукции подакцизных групп", – сообщил он.

Таким образом, теперь на поселки распространен весь список послаблений, который уже действует для сел. Согласно ему, РРО является обязательным только для таких магазинов, которые соответствуют хотя бы одному из таких пунктов:

годовой объем расчетных операций превышает 167 размеров минимальной заработной платы – 1,085 млн грн;

магазин торгует подакцизными товарами;

"ФОП" параллельно осуществляет дистанционную торговлю, в частности, через интернет;

сельским советом принято решение об обязательном применении на территории села РРО/программного РРО.

В свою очередь, отметим: речь идет не о поселках городского типа, считающихся городскими населенными пунктами, а об обычных поселках, являющихся в Украине вторым (наряду с селами) типом сельских населенных пунктов. Таким образом, Кабмин просто распространил установленные ранее послабления на всю сельскую местность.

Зачем нужны РРО

Всего в Украине работает почти 2 млн "ФОПов", из которых примерно 1,5 млн – на едином налоге. Часть из них занижает свои реальные выручки для того, чтобы оставаться на едином налоге. При этом размер единого налога чаще всего меньше, чем налоги с зарплаты медсестры или учительницы.

Отсутствие учета у "ФОПов" позволяет им продавать в том числе контрабанду. Они не выдают чеки, а с чеком можно продать только легальную продукцию. Как результат, бюджет теряет миллиарды гривен ежегодно. Кроме того, искажается конкуренция на рынке.

Честный предприниматель вынужден платить налоги и не может продавать сомнительный товар. В то же время "серые" "ФОПы" платят мизерные налоги, при этом торгуют контрабандой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "ФОПы" заплатили в 2021 году 34,8 млрд грн единого налога. Это не только превышает показатель 2020 года на 7,2 млрд грн, когда с "ФОПов" было собрано 27,6 млрд грн, но и является рекордом за последние 5 лет.