Некоторым 'ФОПам' разрешили не выдавать чеки: кого касается

Кабинет министров разрешил "ФОПам", осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, не использовать регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты). Впрочем, в этом решении есть ряд исключений.

Соответствующее постановление было принято 23 декабря. Согласно ему, РРО является обязательным только для таких сельских магазинов, которые соответствуют хотя бы одному из таких пунктов:

годовой объем расчетных операций превышает 167 размеров минимальной заработной платы – 1,085 млн грн;

магазин торгует подакцизными товарами;

"ФОП" параллельно осуществляет дистанционную торговлю, в частности, через интернет;

сельским советом принято решение об обязательном применении на территории села РРО/программного РРО.

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"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. В то же время использовать программные РРО как альтернативу не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах", – прокомментировала решение министр экономики Юлия Свириденко, сообщает прес-служба ведомства.

Всего в Украине работает почти 2 млн "ФОПов", из которых примерно 1,5 млн – на едином налоге. Часть из них занижает свои реальные выручки для того, чтобы оставаться на едином налоге. При этом размер единого налога чаще всего меньше, чем налоги с зарплаты медсестры или учительницы.

Отсутствие учета у "ФОПов" позволяет им продавать в том числе контрабанду. Они не выдают чеки, а с чеком можно продать только легальную продукцию. Как результат, бюджет теряет миллиарды гривен ежегодно. Кроме того, искажается конкуренция на рынке.

Честный предприниматель вынужден платить налоги и не может продавать сомнительный товар. В то же время "серые" "ФОПы" платят мизерные налоги, при этом торгуют контрабандой.

Введение обязательных регистраций расчетных операций (РРО, кассовых аппаратов) для "ФОПов" с 1 января 2022 года не будет отсрочено. Несмотря на все заявления депутатов, в Верховной Раде не нашлось голосов для принятия соответствующего законопроекта. Т.е., с нового года "ФОПы" будут обязаны выдавать чеки клиентам.

Законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским еще 17 октября 2019 года. Согласно этим законам, с 1 января 2022-го "ФОПы" будут обязаны установить регистраторы расчетных операций (РРО) и выдавать своим клиентам чеки.

До принятия вышеуказанного постановления Кабмина, РРО должны были установить все, кроме:

самозанятых ("ФОП" первой группы с оборотом до 1 млн в год и без нанятых сотрудников);

тех, кто не проводит расчетные операции (работают только с бизнесом).

Проверки при этом начнут проводить только после окончания карантина. Вместо этого налоговики попытаются на словах убедить "ФОПов" установить кассовые аппараты.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние пять лет в Украине заметно выросло количество предприятий, работающих в качестве юрлиц, – на 118 тысяч. А вот "ФОПов" стало меньше на 25 тысяч.

Но вот что важно: количество "ФОПов" с 2017 года практически все время росло. Причиной общего уменьшения по сравнению с 2016 годом стало массовое закрытие "ФОПов" в конце 2016 – начале 2017 года. Физлица-предприниматели начали сниматься с регистрации из-за введения обязательной уплаты ЕСВ (единого социального взноса, 22% от минимальной зарплаты).