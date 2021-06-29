Фирмы одного из руководителей партии Слуга народа ввозили в Украину нелегальные сигареты

Бывший пограничник и член политсовета "Слуги народа" Вадим Слюсарьев является совладельцем компаний Duty Free Odesa и Travel Retail Ukraine, которые ранее ввозили в Украину нелегальные сигареты. Сигареты фирмам продавала компания China Tobacco International из Румынии.

Об этом сообщает Kyiv Post и OCCRP. Отмечается, что одну из поставок нелегальных сигарет Duty Free Odesa изъяли полицейские в 2017-м как контрабанду. По их мнению, эти сигареты хотели незаконно ввезти в Евросоюз.

Следователи, работающие по делу о контрабанде, отметили, что у них нет доказательств личного участия Слюсарьева, хотя его фирмы были. Он стал совладельцем двух компаний в период с 2017 по 2018 год.

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Слюсарьев стал совладельцем компаний уже после увольнения с госслужбы, но расцвет этих фирм пал именно на то время, когда он занимал высокие должности в Государственной пограничной службе. В 2012-м Travel Retail Ukrainе открыла дьюти-фри – магазин на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка" на границе с РФ. Тогда Слюсарьев возглавлял отдельный отдел внутренней безопасности Восточного регионального управления Государственной пограничной службы, которому подчинялись десятки пропускных пунктов, в число которых входила и "Гоптовка".

Компании Слюсарьева не ответили на запросы о комментариях. Кроме того, Константин Красовский, руководитель отдела по борьбе против табака Института стратегического исследований Министерства здравоохранения Украины, пояснил, что официальный надзор за магазинами беспошлинной торговли в Украине "очень и очень слабый", что делает их идеальным каналом для контрабанды сигарет.

"Украина долгое время была одним из основных источников сигарет, которые ввозятся контрабандой в ЕС", – сказал исследователь исследовательской группы по контролю над табаком Университета Бата Аллен Галлахер.

Ранее сообщалось, что сотрудники Посольства Республики Казахстан в Украине и украинские таможенники совместно предотвратили контрабанду крупной партии ценного металлургического сырья.

Дипломаты проинформировали Гостаможслужбу о том, что при вывозе партии товара контрабандисты могут предъявить поддельный сертификат качества на ферросилиций якобы казахского производства. Речь идет о сплаве, который используют в металлургии как легирующую добавку для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозионно- и жаростойких сталей.

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