Финляндия запустила первый товарный поезд из Китая в обход России

Финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics 10 мая запустил первый контейнерный маршрут из Китая в обход сстраны-террориста. Маршрут начинается из КНР и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию в Центральную Европу.

"На новый маршрут есть большой спрос, и первый поезд полон. Ближайший поезд, который отправляется 25 мая, почти распродан. Еженедельные рейсы планируется начать в июне. В первом поезде контейнеры с широким ассортиментом товаров от европейских клиентов. Контейнеры включают в себя компоненты из различных отраслей промышленности и летние товары от джакузи до спортивного инвентаря на открытом воздухе", – сообщает прес-служба Nurminen Logistics.

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В компании указали, что маршрут был построен в период двух лет, практически с нуля. Значительные усилия приложил Казахстан и другие заинтересованные страны.

Ранее сообщалось, что дорожная карта энергетический санкций против России включает полное эмбарго на поставки нефти в Европу из РФ. Также эффективным решением было бы постепенное газовое эмбарго и хранение средств, уплаченных за российские энергоносители, на специальных счетах.

К таким выводам пришла специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака (группа Макфола-Ермака). Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы разработали дорожную карту энергетических санкций против России. В представленном документе группы содержатся рекомендации по политическим действиям, которые позволят лишить Россию этого дохода, минимизировав при этом перебои на рынках и мировой экономике", – отметил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, польская "дочка" российской компании "Новатэк", второй в РФ по объемам добычи газа, заявила, что с 25 апреля по причине форс-мажорных обстоятельств не может выполнить свои договорные обязательства.﻿ Стоит отметить, что именно этим днем датируется введение Польшей санкций против "Новатэка".