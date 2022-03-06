Финансировали "Северный поток-2". Австрийский OMV больше не будет инвестировать в Россию

Австрийская нефтяная компания OMV, которая является крупнейшей в Центральной Европе, отказалась от новых инвестиций в Россию из-за войны, которую последняя развернула против Украины. Правление призвало РФ к прекращению военных действий. Отметим, OMV ранее финансировал скандальный нереализованный газопровод "Северный поток-2".

"Война в Украине – это трагическая и опасная ситуация, которая причиняет многим большие страдания и которую мы воспринимаем с величайшим ужасом. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем прямым и косвенным жертвам военных действий России. Мы призываем к прекращению всех военных действий. В свете последних событий OMV пересматривает свое участие в России", – сказал Альфред Стерн, глава правления и главный исполнительный директор OMV, пишет пресс-служба компании.

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Отмечается, что вскоре будет начата стратегическая проверка 24,99%-ной доли в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. Исходя из результатов, компания ее может продать. OMV долгие годы был партнером "Газпрома".

Также OMV готовится к списанию почти 1 млрд евро, которые инвестировали в "Северный поток-2". Последний так и не был реализован.

Напомним, ранее свой бизнес в РФ решил прекратить целый ряд известных компаний. Среди них, к примеру, Apple (не работает вообще на территории страны), Ford (приостановила деятельность и пожертвовала Украине $100 тыс.) и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на войну с Украиной, которую развернула Россия, на территории страны-агрессора продолжают работать мировые торговые гиганты. В список вошли 5 компаний с самым большим оборотом в мире, среди них: Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone, Henkel, Bayer а также табачные гиганты Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Не остановили работу и крупные сети магазинов Leroy Merlin, Auchan и Metro.