Фермер уничтожила черешню на 50 га и пояснила причину

Фермеры в Запорожской области вынуждены уничтожать урожай черешни и выкорчевывать плодовые деревья. Причиной стали тяжелые погодные условия и экономический фактор.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала фермер, арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая. "Территория моего сада – 112 гектаров, из которых 50 гектаров я просто была вынуждена уничтожить, выкорчевать, перепрофилировать только по той причине, что невозможно было сбыть, реализовать продукцию", – сообщила она.

По словам предпринимателя, в текущем сезоне сложились неблагоприятные условия – и погодные, и рыночные.

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"Основная проблема в этом году – плохие погодные условия. Из 30 дней для сбора урожая без дождя были только 3 дня. А это плохое качество черешни, гниль, несмотря на неоднократные обработки", – пояснила она.

Еще одна большая проблема фермеров – перенасыщенность рынка. "На рынках ежедневно 150 тонн черешни, Украина такое количество не съедает".

В этом контексте Дрюцкая рассказала, что в разгар сезона черешни в Украине продолжают импортировать эту ягоду из других стран.

"Меня очень удивляет и возмущает политика нашего государства. В Украине выращивается огромное количество черешни, но когда мы приезжаем в Харьков, то видим черешню из Узбекистана, из Приднестровья, из Казахстана, которая просто заполняет рынки. Нам свою девать некуда, а тут у нас еще и иностранная черешня", – возмутилась фермер.

В этом контексте она добавила, что для украинских аграриев зарубежные рынки закрыты. "Нас не пускают никуда. Мы реализовать черешню никак не можем".

Фермер заявила, что правительству следовало бы закрывать импорт сезонных ягод, когда их сезон начинается в Украине. "Если в феврале нет черешни, пожалуйста, завозите ее из Испании, из Турции. Но когда начинается наша с 20-х чисел мая – закройте все, дайте нам возможность реализовать. А еще лучше откройте нам границы для реализации сельхозпродукции".

Как писал OBOZREVATEL, глава Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод заявил о том, что фермеры вынуждены уничтожать урожай уникальной мелитопольской черешни. Причина – перенасыщенность рынка.